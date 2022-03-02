مدير عام الوداد: شيكابالا العقل المدبر لـ الزمالك.. ولم تصلنا دعوة لـ حامل الكرات

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 16:53

كتب : FilGoal

الزمالك - الوداد

شدد بدر القادوري المدير العام لفريق الوداد على أن المواجهة مع الزمالك لن تكون سهلة، مشيرا إلى دعوة رئيس الزمالك للطفل حامل الكرات لم تصل بعد.

وقال بدر القادوري المدير العام لفريق الوداد في تصريحات لإذاعة ميجا إف إم: "مواجهة الأندية المغربية والمصرية دائما ما تكون في غاية القوة ونتمني أن تكون مباراة كبيرة تليق بالفريقين".

وأضاف "لم نحدد موعد سفرنا إلى القاهرة بعد لكننا سنتواجد قبل المباراة بيومين أو ثلاثة على الأقل".

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وتابع "الزمالك يمتلك لاعبين مميزين وذو مهارة عالية مثل بن شرقي وأوناجم والعقل المدبر للفريق شيكابالا".

وواصل "من الصعب معرفة من يستطيع تحقيق الفوز خاصة وأن الفريقين في مرحلة صعبة وعدم توازن من ناحية النتائج. أسلوب لعب الفريق يتغير دائما مع تغيير المدرب، قد يكون الأمر إيجابيا أو سلبيا".

وأتم عن دعوة حامل الكرات للتواجد في مصر "نشكر مرتضى منصور على هذا القرار والاهتمام، لم تصلنا دعوة حتى الآن. لا أحب أن يصبح اللاعب بطلا فما زال في عمر الـ16 عاما وما زال أمامه الكثير ليقدمه".

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