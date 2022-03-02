أوباميانج وكورتوا ضمن سبعة مرشحين لأفضل لاعب في فبراير بالدوري الإسباني
الأربعاء، 02 مارس 2022 - 16:35
كتب : FilGoal
كشفت رابطة أندية الدوري الإسباني "لا ليجا" عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير.
ثيبوه كورتوا
النادي : ريال مدريد
بيير إيميريك أوباميانج
النادي : برشلونة
وأعلنت لا ليجا عن سبعة مرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر فبراير.
وجاء الثنائي بيير أوباميانج مهاجم برشلونة وتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في القائمة.
وجاء المرشحون كالآتي:
- بيير أوباميانج مهاجم برشلونة
- تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد
- نبيل فقير لاعب وسط بيتيس
- باو توريس مدافع فياريال
- بيري ميا مهاجم إلتشي
- فيدات موريكي مهاجم مايوركا
- داني فيفيان مدافع أتليتك بلباو
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