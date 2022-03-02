أوباميانج وكورتوا ضمن سبعة مرشحين لأفضل لاعب في فبراير بالدوري الإسباني

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

احتفال أوباميانج بهدفه الأول مع برشلونة

كشفت رابطة أندية الدوري الإسباني "لا ليجا" عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير.

ثيبوه كورتوا

النادي : ريال مدريد

بيير إيميريك أوباميانج

النادي : برشلونة

وأعلنت لا ليجا عن سبعة مرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر فبراير.

وجاء الثنائي بيير أوباميانج مهاجم برشلونة وتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في القائمة.

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وجاء المرشحون كالآتي:

- بيير أوباميانج مهاجم برشلونة

- تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد

- نبيل فقير لاعب وسط بيتيس

- باو توريس مدافع فياريال

- بيري ميا مهاجم إلتشي

- فيدات موريكي مهاجم مايوركا

- داني فيفيان مدافع أتليتك بلباو

الدوري الإسباني بيير أوباميانج تيبو كورتوا
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