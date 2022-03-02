رئيس إنبي: مفاوضات الكبار لضم لاعبي الفريق غير صحيحة

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 16:29

كتب : FilGoal

إنبي - بيان رسمي

أوضح أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة تفاوض أندية الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز مع لاعبي فريقه.

وقال رئيس الفريق البترولي في تصريحاته عبر إذاعة ميجا أف إم: "الحديث عن رغبة الأهلي والزمالك وبيراميدز في التعاقد مع محمود جاد أو جون إيبوكا أو مروان داوود غير صحيح".

وشدد "لا توجد فترة انتقالات ولا هناك موضوع من الأساس ودائما نسمع هذه الأخبار ولكني أقول إنها في إطار الكلام".

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وعن متي يحقق إنبي البطولات رد قائلا: "نحن مجلس منتخب لمدة 4 سنوات ونجحنا في تمهيد الطريق بطريقة محترمة واستراتيجية مميزة سيكون تحقيق البطولات في عهد المجلس القادم".

وانضم محمود جاد ومروان داوود لقائمتي منتخب مصر في كأس العرب وكأس الأمم الإفريقية 2021.

فيما ينافس جون إيبوكا على لقب هداف الدوري المصري إذ سجل 5 أهداف حتى الآن في المركز الثاني.

ويحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة من 10 مباريات.

ويستعد إنبي لمواجهة المصري غدا الخميس في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

إنبي جون إيبوكا الدوري المصري
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