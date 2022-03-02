كرة يد - باروندو ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن المرشحين لجائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2021 وجاء من بينهم روبرتو جارسيا باروندو.

ويقود باروندو القيادة الفنية لمنتخب مصر للرجال بالإضافة لقيادته لفريق ميلسونجين الألماني.

وكان منتخب مصر تحت قيادة باروندو في عام 2021 قد حقق المركز الرابع في أولمبياد طوكيو كما ودع منافسات بطولة العالم في الدور ربع النهائي بخسارة من الدنمارك بطل العالم برميات الترجيح.

وأعلن الاتحاد الدولي تنافس باروندو مع كل من:

جويلام جيلي - مدرب فرنسا

نيكولاي ياكوبسن - مدرب الدنمارك

خافيير باسكوال - مدرب برشلونة حتى صيف 2021 والمدير الفني الحالي لدينامو بوخارست

خوردي ريبيرا - مدرب إسبانيا

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المدير الفني الفائز باللقب يوم 28 من شهر مارس الجاري.