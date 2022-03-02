7 أسابيع 0 مباريات.. فاركي يرحل عن تدريب كراسنودار الروسي

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 15:36

كتب : FilGoal

دانييل فاركي

أعلن نادي كراسنودار الروسي فسخ تعاقد مدربه دانييل فاركي وطاقمه الفني بالتراضي.

وأصبح فاركي المدرب الألماني الثاني الذي يرحل عن صفوف الدوري الروسي في أعقاب بداية الغزو لأوكرانيا.

وكان الألماني ماركوس جيسدول قد استقال من تدريب نادي لوكوموتيف موسكو الروسي أمس.

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وجاء بيان كراسنودار:

في 2 مارس، توصلت إدارة نادي كراسنودار ودانييل فاركي إلى اتفاق لإنهاء العقد بالاتفاق المتبادل. جنبا إلى جنب مع المدرب الألماني، غادر مساعديه إدموند ريمر وكريس دوموجالا وكريستوفر جون النادي.

يشكر نادي كراسنودار الجهاز الفني على العمل المنجز ويتمنى لك التوفيق في حياته المهنية المستقبلية.

سيصبح أوليكسي أنتونيوك المدير الفني للفريق مؤقتا.

ولم تدم مهمة فاركي مع الفريق الروسي سوى 7 أسابيع فقط لم يخض خلالها أي لقاء بسبب العطلة الشتوية وعدم مقدرة الفريق للسفر بسبب إغلاق المطارات الروسية الشهر الماضي.

وتعد تلك المهمة الأولى للمدرب الألماني عقب إقالته من تدريب نورويتش سيتي الإنجليزي في نوفمبر 2021.

ولا تقتصر قائمة الراحلين على المدربين فقط بل أيضا رحل أندري فورونين عن منصب المدرب المساعد في دينامو موسكو في نادي وياروسلاف هودزيور مدرب حراس نادي أورال ياكتنيبرج.

ويضم الدوري الألماني في الوقت الحالي 4 مدربين أجانب، المونتينجري ميودراج بوزوفيتش مدرب أرسنال تولا، والألماني ساندرو شوارس مدرب دينامو موسكو، والترمكانستاني فيتالي كافانوف مدرب روستوف والإيطالي باولو فانولي مدرب سبارتاك موسكو.

ويحتل كراسنودار المركز السادس برصيد 29 نقطة من 18 مباراة في الدوري الروسي.

دانييل فاركي الحرب الروسية الأوكرانية كراسنودار
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