جريليش: فودين طبق ما شاهدناه لـ ميسي

تغنى جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي بتمريرة زميله فيل فودين التي صنع له بها هدفا مواجهة بيتربورو يونايتد.

ونجح سيتي في التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي بعد فوزه 2-0 على مضيفه بيتربورو في ثمن النهائي.

وقال جريليش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كانت تمريرة فودين مذهلة".

وأضاف "قبل المباراة كنت أجلس بجانبه وكنا نشاهد مقطع فيديو لميسي على تويتر، وبعد الهدف قال لي إنه يشبه تماما ما كنا نشاهده قبل اللقاء".

وواصل "أنا وفودين لدينا رابط خاص، إنه يفعل ما يفعله ميسي".

وعن المباراة أوضح "قدمنا مباراة جيدة، كان لدينا معظم الفرص. فيما كان الخصم يدافع أمامنا".

وتابع "لقد فزنا على إيفرتون في اوقت متأخر من المباراة وقمنا بذلك مرة أخرى ضد بيتربورو".

رفع هدف جريليش رصيده إلى 4 أهداف في أول موسم له مع سيتي.

وأوضح "لقد وثق بي بيب جوارديولا ي الكثير من المباريات الكبيرة التي أشعر أنني ظهرت فيها بشكل طيب".

وأتم "أتمنى أن أسجل العديد من الأهداف في الجزء الأهم من الموسم".