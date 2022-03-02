إيجوايين: تأثير الانتقادات؟ أضحك.. ولما لا يلعب ميسي في الدوري الأمريكي

تحدث جونزالو إيجوايين لاعب إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين السابق عن تعامله مع الانتقادات واعتزاله بقميص ريفر بليت فريقه السابق.

جونزالو إيجوايين النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

المهاجم الأرجنتيني رحل عن القارة العجوز بعد مسيرة امتدت 14 عاما ارتدى خلالها قمصان ريال مدريد ويوفنتوس ونابولي وميلان وتشيلسي.

وقال إيجوايين لصحفية أوليه الأرجنتينية: "لعبت 15 عاما لأفضل الفرق في العالم، وسجلت أكثر من 300 هدف وشاركت في 3 كأس عالم و4 كوبا أمريكا، كيف سيؤثر عليً ما يأتي من شخص آخر لا يعرف حتى ما يفعله بحياته ويلقي إحباطاته علي؟ على العكس من ذلك، أنا أضحك".

وأجاب على هل يلعب ميسي في الدوري الأمريكي: "نعم، لما لا. إذن القرار متروك له، لكنني لا أفهم لما لا".

الأرجنتيني البالغ 43 سجل 13 هدفا وأرسل 8 تمريرات حاسمة في 40 مباراة منذ انضمامه للدوري الأمريكي.

وتطرق للحديث عن المنتخب الأرجنتيني: "الفريق الحالي يذكرني بفريقنا في كأس العالم 2014 بالبرازيل، المجموعة جيدة وتلعب بشكل جيد، من الواضح أننا ذهبنا إلى كأس العالم بدون أي مواجهة أوروبية، وهو أمر ليس جيدا لأنك ستواجه منتخبات من أوروبا وإفريقيا وآسيا، ولم يخوضوا مباريات قوية، أرى المنتخب قويا ومن الصعب التغلب عليه".

وحصد منتخب الأرجنتين لقب كوبا أمريكا 2021 بعدما خسر النهائي رفقة إيجوايين في نسختي 2015 و2016.

وعن اعتزاله اللعب دوليا قال: "غادرت بضمير مرتاح ولم أستطع إعطائه المزيد. عليك أن تكون ذكيا عندما لا تستطيع بذل المزيد وتتخذ خطوة إلى الجانب".

وأتم عن الاعتزال بقميص ريفر بليت قائلا: "عندما رحلت أردت الاعتزال بقميص ريفر بليت، لكن لا أحد يعرف المستقبل، كل ما أعلمه أن الأرجنتين في وضع سيء حاليا، على المستوى الأمني وكل شيء، في كل زيارة للبلاد أرى تغيرات هائلة، ولا يطرأ على بالي إمكانية العيش أو اللعب هنا، في أمريكا أجد كل شيء أبحث عنه".

إيجوايين سجل في كامل مسيرته مع الأندية، 319 هدفا، ومع منتخب الأرجنتين سجل 31 هدفا في 75 مباراة.