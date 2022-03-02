إنزاجي: إنتر يعاني من إجهاد بدني وعقلي.. وأعتقد أن الدربي كان أقل إثارة

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 14:12

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي

اعترف سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر أن فريقه يعاني من إجهاد بدني وعقلي بعد تعادله في نصف نهائي كأس إيطاليا مع ميلان.

وتعادل إنتر أمام ميلان سلبيا بدون أهداف في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وقال إنزاجي لشبكة ميدياست: "أعتقد أن الدربي كان أقل إثارة، كان الفريقان قلقين ويتطلعان إلى 180 دقيقة".

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وأضاف مدرب إنتر "سنفكر في مباراة الإياب، نريد أن نصل إلى النهائي ونفوز بلقب آخر".

وأوضح إنزاجي "مع العلم أن هذه كانت مباراتنا رقم 36 هذا الموسم، ونحتاج إلى استعادة قوتنا ونعمل على ذلك".

وكشف "نحن نلعب كثيرا بصرف النظر عن خطأ واحد ارتكبناه وإنقاذ سمير هاندانوفيتش لكن لا أتذكر فرص أخرى لميلان".

وشدد إنزاجي "أدرك أنه يتصدر عناوين الصحف عندما لا نسجل في أربع مباريات، لكننا نعمل على ذلك، لدينا مهاجمون موهوبون يستعيدون لياقتهم الكاملة".

واختتم تصريحاته "نحن في فترة انتقالية لكن مستويات اللياقة البدنية تتحسن، لعبنا أكثر من ساسولو من ناحية الإحصائيات عن تلك المباراة ورغم ذلك خسرنا".

كأس إيطاليا إنزاجي
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