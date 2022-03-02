بالوتيلي: أهدرت الفرص لأكون في مستوى ميسي ورونالدو.. والرحيل عن مانشستر سيتي خطأي الأكبر

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 14:06

كتب : FilGoal

ماريو بالوتيلي - أضنة سبور

تحدث ماريو بالوتيلي لاعب أضنة سبور التركي الحالي عن جودته والمقارنة مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ووصف رحيله من مانشستر سيتي بـ "الخطأ الأكبر".

ماريو بالوتيلي

النادي : أضنة سبور

لاعب منتخب إيطاليا سبق له أن ارتداء قمصان إنتر وميلان وبريشيا ومانشستر سيتي وليفربول ونيس.

وقال بالوتيلي في حواره مع شبكة ذا أثليتك: "أهدرت العديد من الفرص لأكون في نفس المستوى".

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وأضاف "لكنني بنسبة 100% متأكد من امتلاكي نفس الجودة مثلهما، أهدرت بعض الفرص، أنت تعلم؟ هذا يحدث".

وأكمل "في الفترة الحالية، لا يمكنني أن أقول إني في نفس مستوى رونالدو، لأن رونالدو فاز بالكرات الذهبية خمس مرات، لذلك لا يمكنني مقارنة نفسي به أو بميسي، لا أحد يستطيع فعل ذلك".

وتابع "وإذا تحدثنا فقط عن الجودة، جودة كرة القدم، لا أشعر بالغيرة منهم لأكون أمينا".

وعن رحيله عن مانشستر سيتي: "خطأي الأكبر هو الرحيل عن مانشستر سيتي، حتى بعدما رحلت لعبت موسم ونصف بشكل جيد لميلان، لكن بعد ذلك مررت بمشاكل، والآن وأنا أكبر، أعرف أنه لم يكن الأفضل لي الرحيل في ذلك الوقت".

وواصل "في تلك السنوات رأيت الفريق يتحسن ويتطور، كنت سأكون مثل سيرخيو أجويرو منذ وقت طويل".

وأردف "إذا كانت لدي تلك العقلية مثل الآن عندما كنت في سيتي، ربما كنت سأفوز بالكرة الذهبية مرة واحدة، أنا متأكد من ذلك، لكن هل تعلم عندما تكبر تصبح أنضج".

وعن اللقب الأفضل في مسيرته قال: "الفوز بلقب الدوري الإنجليزي كان أكثر عاطفية من الفوز مع إنتر بلقب دوري الأبطال".

وأتم "الفوز بلقب الدوري الأبطال سيكون الأفضل مع فريقك، لكن الطريقة التي فزنا بها بلقب الدوري مع سيتي كان رائعا، الكثير من العاطفة، الأمر لم يصدق".

بالوتيلي الموسم الجاري شارك في 24 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 5.

ماريو بالوتيلي إنتر مانشستر سيتي أضنة سبور
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