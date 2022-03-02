قبل مواجهة الأربعاء.. علي ماهر لم يفز أبدا على الزمالك

لم يعرف علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر الفوز من قبل على الزمالك في جميع المسابقات.

ويستعد فيوتشر لمواجهة الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويبحث علي ماهر تحقيق انتصاره الأول ضد الأبيض في مسيرته التدريبية، إذ يعد الزمالك واحد من 3 فرق لم يستطع ماهر الفوز عليها.

ولم يفز علي ماهر تدريبيا على الزمالك والمصري والنجوم.

كما يعد الزمالك رفقة الأهلي هما أكثر فريقين كبدا علي ماهر الخسارة برصيد 6 هزائم.

وإليكم نتائج علي ماهر ضد الأبيض:

موسم 2017-18: الأسيوطي 0-1 الزمالك

موسم 2017-18: الزمالك 2-1 الأسيوطي

موسم 2018-19: سموحة 1-1 الزمالك

موسم 2018-19: الزمالك 2-1 إنبي

موسم 2019-20: المصري 0-1 الزمالك

موسم 2020-21: المصري 0-1 الزمالك

موسم 2020-21: الزمالك 3-2 المصري

الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة في الدوري من 9 مباريات.

فيما يحتل فيوتشر المركز السادس برصيد 15 نقطة من 10 مباريات.