ترك فريقه للدفاع عن بلاده.. حالتا وفاة في أوكرانيا بسبب الحرب مع روسيا

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 12:55

كتب : FilGoal

دعم أوكرانيا في الملاعب الأوروبية

أصدرت رابطة "FIFPRO" المختصة بدعم لاعبي كرة القدم حول العالم بيانا تنعي فيه لاعبين من أوكرانيا بعد وفاتهما خلال الحرب مع روسيا.

وتتعرض أوكرانيا لغزو روسي في أراضيها مما جعلها تكسب تعاطف المجتمع الأوروبي كرويا في أكثر من مناسبة.

وتوفى فيتالي سابيلو (21 عاما) حارس مرمى في فريق شباب كارباتي لفيف من الدرجة الثالثة بعد أن ترك كرة القدم وتحول إلى جندب للدفاع عن أوكرانيا في الحرب.

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ولقى دميترو مارتينينكو (25 عاما) لاعب فريق الدرجة الثانية إف سي جوستوميل حتفه مع والدته بعد ضربت القنابل الروسية منزله في مبنى سكني بالعاصمة.

وجاء بيان FIFPRO كالتالي:

"قلوبنا وتفكيرنا مع عائلات وأصدقاء وزملاء لاعبي كرة القدم الأوكرانيين الشباب فيتالي سابيلو ودميترو مارتينينكو، أول خسارة لكرة القدم تم الإبلاغ عنها في هذه الحرب. نتمنى أن يرقد كلاهما بسلام".

وعانت روسيا من عديد العقوبات في الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص بعد الغزو على أوكرانيا، وجاءت كالتالي:

-استبعاد من ملحق تصفيات كأس العالم

-استبعاد سبارتك موسكو من الدوري الأوروبي

-استبعاد المنتخب من يورو السيدات

-نقل ملعب نهائي دوري الأبطال

-إلغاء عقد الرعاية مع شركة Gazprom

-مقاطعة منتخبات بولندا والتشيك والسويد وفرنسا وإنجلترا وسويسرا

-سحب تنظيم كأس العالم للكرة الطائرة من روسيا

-مصادرة أموال الملياردير أليشر عثمانوف المساهم في نادي إيفرتون

-سحب الرئاسة الفخرية من بوتين في الجودو، وسحب الحزام الأسود في التايكوندو منه

روسيا أوكرانيا
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