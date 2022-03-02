اسكواش - ثلاثي وادي دجلة إلى نهائي ويندي سيتي.. وخروج نور الشربيني

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 12:39

كتب : FilGoal

هانيا الحمامي - اسكواش

ودعت نور الشربيني حامل لقب بطولة ويندي سيتي منافسات النسخة الحالية من نصف النهائي.

وخسرت نور الشربيني أمام هانيا الحمامي في مباراة مثيرة استغرقت 66 دقيقة.

وتأهل ثلاثي وادي دجلة هانيا الحمامي ونوران جوهر ويوسف إبراهيم إلى المباراة النهائية.

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وتعتبر بطولة ويندي سيتي أحد البطولات الكبرى في رياضة الاسكواش.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في مارس 2020 قبل أن يتم إلغاء النسخة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحولت هانيا الحمامي تأخرها بشوطين دون مقابل إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وكانت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا قد تقدمت بالفوز في أول شوطين بنتيجة 11-5 و17-15.

وعادت هانيا الحمامي وعادلت النتيجة بالفوز بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة 11-5 و 11-6.

وحسمت هانيا الشوط الخامس والفاصل بنتيجة 11-5 لتضمن تأهلها إلى نهائي البطولة.

أما يوسف إبراهيم فحقق الفوز على مروان الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استمرت لمدة 56 دقيقة.

وكان مروان الشوربجي متقدما بنتيجة 2-1 قبل أن يفقد تركيزه ويعود يوسف إبراهيم لحسم الشوطين الرابع والخامس.

ولم تجد نوران جوهر صعوبة في حسم تأهلها إلى النهائي بعد الفوز على النيوزلاندية جويل كينج بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت نصف ساعة.

أما طارق مؤمن فودع المنافسات بخسارة بصعوبة أمام النيوزلاندي بول كول المصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت ساعة ونصف الساعة.

وتقام منافسات النهائي في الثالثة فجر الخميس، في نهائي مصري للسيدات ومواجهة مصرية نيوزلاندية في الرجال.

اسكواش هانيا الحمامي نور الشربيني وادي دجلة
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