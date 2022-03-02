"اعتقدت أن مجاهد يمزح".. وجيه أحمد يكشف تفاصيل تعيين طاقم تحكيم مصري لمباراة القمة

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق تفاصيل تعيين طاقم تحكيم مصري لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك الموسم الماضي.

وشهد الموسم الماضي من الدوري عودة الحكام المصريين لإدارة مباراة الأهلي والزمالك.

وقال وجيه أحمد عبر قناة أون تايم سبورتس: "سألني أحمد مجاهد عن هل لدينا حكام مصريين لإقامة مباراة القمة قبل 18 يوما من المباراة، اعتقدت أنه يمزح".

وأضاف "جهزت 18 خطابا لمراسلة الاتحادات لإدارة مباراة القمة، فقال لي مجاهد هل لدينا حكام يستطيعون إدارة القمة؟ قلت له نعم".

وأكمل "(أنا دروخت) وقلت لمجاهد أن الوزير والأهلي والزمالك سيعترضون، وسارت الأمور وتم تعيين محمود البنا وأخبرته بالأمر قبل المباراة بثلاثة أيام".

وأتم "أخبرت البنا بطاقمه بالكامل، والبنا أدار المباراة بشكل رائع، ومحمود عاشور ومحمد عادل حُكام الفيديو ساعدوه".

محمود البنا أدار مباراة الدور الأول من الموسم الماضي والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1، وفي الإياب حسم التعادل مواجهة القطبين بصافرة أمين عمر التحكيمية.

ظهور التحكيم المصري تواصل في القمة، محمد عادل أدار مباراة القمة في الجولة الثالثة من الموسم الجاري والتي انتهت بفوز الأهلي 5-3.