أحمد مرتضى متحدثا رسميا.. تعرف على قرارات الاجتماع الرسمي الأول لمجلس الزمالك

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 11:25

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة المنتخب في أول جلسة رسمية له.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا بكامل أعضائه.

وجاءت القرارات كالتالي:

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- تعيين أحمد مرتضى منصور عضو المجلس متحدثا رسميا للنادي.

- تكليف علاء مقلد عضو المجلس بمهام المدير التنفيذي للنادي لحين تعيين مديرا تنفيذيا.

- تعيين أحمد جلال إبراهيم رئيسا للجنة القانونية واللجنة الرياضية بالنادي.

- تعيين أحمد عادل عبد الفتاح رئيسا لجهاز كرة السلة.

- تعيين حمادة أنور رئيسا للجهاز الإداري لجميع الألعاب الجماعية فيما عدا قطاع كرة القدم.

ويستعد الزمالك اليوم الأربعاء لمواجهة فيوتشر في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 9 مباريات وله مباراتين مؤجلتين.

الزمالك قرارات مجلس إدارة الزمالك
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