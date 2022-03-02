بيولي: نستحق الفوز على إنتر.. وعلينا أن نكون أكثر حسما ضد نابولي

أبدى ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي رضاه عن أداء الفريق ضد إنتر في دربي نصف نهائي كأس إيطاليا رغم التعادل.

وحسم التعادل السلبي دربي الغضب بين الفريقين في ذهاب نصف النهائي في مباراة لم تشهد الكثير من الفرص المحققة.

وقال ستيفانو بيولي عبر شبكة "ميدياست" الإيطالية: "ميلان لعب بشكل جيد ويستحق أكثر، لكن علينا النظر لمباراة الإياب، إنها نتيجة جيدة، واعتقد أننا استحققنا الفوز".

وواصل "نعلم أن مباراة الإياب ستكون صعبة للغاية، لكن راض عن الأداء، نُظهر التطور بعد عامين ونصف ومن الرائع الفوز بلقب لنجعل هذا الموسم مميزا".

وأكمل "اخترت أفضل فريق لهذه المباراة بناءّ على خصائص فنية، لم أفكر في مباراة نابولي، وهو منافس آخر صعب، ولكن كلما زادت صعوبة العقبة، كان التغلب عليها أكثر إرضاءً".

وعن غياب ساندرو تونالي بسبب الإيقاف قال: "الفريق كان حادا ضد إنتر الذي يمتلك الكثير من الجودة، اعتقد أن إسماعيلي بن ناصر وفرانك كيسي خاضا مباراة كبيرة، لم نمنح إنتر أي فرصة حقيقية أو تسديدة على المرمى".

وأتم عن المعاناة في التسجيل في المباريات الأخيرة: "إذا كان لديك زميلا في موقع أفضل عليك أن تمرر له، اعتقد أننا افتقدنا شيئا في اللمسة الأخيرة، حصلنا على فرص ولا يمكننا التفكير في 6-7 فرص ضد فريق مثل إنتر، لكننا سببنا مشاكل لهم وعلينا أن نكون أكثر حسما ضد نابولي".

وسوف تقام مباراة الإياب في الـ20 من أبريل المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع المنتصر من لقاء يوفنتوس وفيورنتينا.

وتوج ميلان باللقب خمس مرات من قبل آخرهم في سنة 2003.

أما إنتر فظفر باللقب سبع مرات آخرهم في 2011.

ويعد يوفنتوس هو أكثر المتوجين باللقب بـ14 مرة آخرهم في 2021.

أما فيورنتينا فتوج به ست مرات آخرهم في 2001.