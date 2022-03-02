وكيل كارتيرون: لم يكن يخطط للرحيل عن الزمالك.. ومشهد النهاية احترافي

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 10:52

كتب : FilGoal

مران الزمالك في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

أشاد حازم فتوح وكيل أعمال كارتيرون بالمشهد الاحترافي الذي انتهت به علاقته مع الزمالك مشيرا إلى أنه لم يكن يخطط للرحيل على الإطلاق.

وقال حازم فتوح في تصريحات لقناة الحياة: "نهاية العلاقة بين كارتيرون والزمالك احترافية وشيء مشرف للنادي وللكرة المصرية ويعطي انطباعا جيدا عن النادي".

وأضاف "كارتيرون مدرب محترف وكان مرتبطا بعقد مع النادي بعيدا عن التغييرات في الأشخاص، إنه يحب الزمالك والجماهير وكان يسعى لتحقيق النجاح".

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وتابع "كارتيرون لم يهرب من الزمالك في المرة الأولى، قدم استقالته وقتها بشكل احترافي بعد حديث مع مسئولي النادي وقام بدفع الشرط الجزائي".

وواصل "كان عقد كارتيرون مع الزمالك منتهيا وقت أزمة كورونا وكان بإمكانه الرحيل وحصل على أكثر من عرض خليجي ولكنه قرر الاستمرار مع النادي بناء على اتفاقه مع الإدارة على التجديد".

واستكمل "لم يكن يخطط كارتيرون للرحيل عن الزمالك وأعد خطة لكيفية لعب دوري أبطال إفريقيا، لا يوجد أي مدرب يحب الخسارة مهما كانت الأسباب".

وأردف "كارتيرون مدرب محترف ويتعامل مع الضغوطات، كان يخبره الكثير أنه يتعرض للهجوم ولكنه كان يتجاهل كل شيء ويتواجد في التدريب بشكل يومي ليقوم بعمله. كان هدفه الأول هو عدم إثارة المشاكل وحال خروجه يكون بشكل حضاري بسبب حبه للجماهير والنادي".

واستطرد "هناك بعض الاتصالات من أكثر من ناد للتعاقد مع كارتيرون كلها من خارج مصر ولكن الأمر لم يدخل حيز التفاوض الرسمي حتى الآن".

وعن خطط الزمالك قبل إيقاف القيد، قال: "كان يخطط للتعاقد مع مجموعة من أفضل اللاعبين داخل وخارج إفريقيا من بينهم عبد الله السعيد ولكن إيقاف القيد منع ذلك. كارتيرون هو من طلب التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد بعد ترشيح من فاروق جعفر".

وأتم "كارتيرون كان يقول لي دائما أن لديه معزة خاصة في قلوب جماهير الزمالك، كان يشعر دائما في مصر وكأنه في بلده. كل المسئولين في اللجان السابقة للزمالك اتصلوا بكارتيرون لوداعه وشكره على ما حققه مع النادي في الفترة الأخيرة".

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