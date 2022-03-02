مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 مارس 2022.. الزمالك ضد فيوتشر وصلاح أمام نورويتش

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 10:36

كتب : FilGoal

ساجرادا - الزمالك

يستضيف الزمالك نظيره فيوتشر اليوم الأربعاء ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري المصري.

وتقام المباراة في تمام الثامنة من مساء اليوم وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي، يلعب ليفربول أمام نورويتش في تمام الساعة 10:15 مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

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ويواجه تشيلسي نظيره لوتون في نفس البطولة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 في تمام الساعة 9:15 مساء.

وأخيرا، يلعب وست هام يونايتد مع ساوثامبتون في نفس البطولة في تمام الساعة 9:30 مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

وفي كأس إيطاليا، يستضيف فيورنتينا نظيره يوفنتوس في العاشرة مساء لحساب ذهاب نصف النهائي.

وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

الزمالك فيوتشر الدوري المصري ليفربول محمد صلاح كأس الاتحاد الإنجليزي يوفنتوس كأس إيطاليا
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