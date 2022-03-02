ليس بدربي الغضب.. ميلان وإنتر يتعادلان في لقاء سلبي بكأس إيطاليا

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 00:02

كتب : FilGoal

صورة من لقاء ميلان وإنتر في كأس إيطاليا

لم يكن دربي الغضب بين شقي مدينة ميلانو، ميلان وإنتر على قدر الحدث وجاءت المباراة سلبية في كافة تفاصيلها ونتيجتها.

وتعادل ميلان سلبيا مع ضيفه إنتر بدون أهداف اليوم الثلاثاء في ملعب سان سيرو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة أو أي شيء في لقاء كان منتظر منه الكثير من الإثارة.

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إذ أنه في الدقيقة العاشرة سدد أليكسيس ساليمايكيرس كرة قوية تصدى لها سمير هاندانوفيتش.

وبعد ذلك بدقيقة أطلق ثيو هيرنانديز كرة قوية مرت بجوار مرمى إنتر بقليل.

وعدا ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب حتى أنه لنهاية المباراة لم يسدد ميلان على المرمى سوى ثلاث مرات، مقابل تصويبتين لإنتر فقط.

وسوف تقام مباراة الإياب في الـ20 من أبريل المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع المنتصر من لقاء يوفنتوس وفيورنتينا.

وتوج ميلان باللقب خمس مرات من قبل آخرهم في سنة 2003.

أما إنتر فظفر باللقب سبع مرات آخرهم في 2011.

ويعد يوفنتوس هو أكثر المتوجين باللقب بـ14 مرة آخرهم في 2021.

أما فيورنتينا فتوج به ست مرات آخرهم في 2001.

ميلان إنتر
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