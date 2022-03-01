الحنفي حكما لمواجهة الزمالك وفيوتشر

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 23:36

كتب : FilGoal

محمد الحنفي - الأهلي - الإنتاج الحربي

أعلن اتحاد الكرة عن تعيين محمد الحنفي حكما لمواجهة الزمالك وفيوتشر والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري.

وتقام المباراة مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة.

وسبق للحنفي قيادة 31 مباراة للزمالك فاز الأبيض في 21 منها، وتعادل 6 مرات وخسر 4 مرات فقط.

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ولم يقد الحنفي أي مباراة للزمالك هذا الموسم، وكانت المباراة الأخيرة له مع الفريق الأبيض ضد سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي والتي انتهت 2-1 للأبيض.

وفي المقابل، قاد الحنفي مباراتين لفيوتشر هذا الموسم، فاز في واحدة ضد إيسترن كومباني 4-1 وتعادل مع الأهلي 1-1.

الزمالك فيوتشر في الدوري محمد الحنفي
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