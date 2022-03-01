كرة طائرة - الزمالك يحقق انتصاره الأول في المرحلة النهائية من الدوري ويهزم طلائع الجيش

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 23:10

كتب : محمد سمير

فريق الزمالك - كرة طائرة

حقق رجال الزمالك للكرة الطائرة الفوز الأول في المرحلة النهائية من الدوري الممتاز بعد الفوز على طلائع الجيش.

وتغلب الزمالك على طلائع الجيش بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.

وتقام المرحلة النهائية بين ثمانية فرق وهم الأهلي والزمالك والجيش وسموحة وهيليوبوليس والاتحاد والطيران وبتروجت.

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وتم جمع الثمانية فرق في مجموعة واحدة وتقام من دور واحد لترتيب الفرق قبل مرحلة خروج المغلوب.

وفاز الزمالك بالشوط الأول بنتيجة 25-18 قبل أن يعزز تقدمه بالفوز في الشوط الثاني بنفس النتيجة.

وحسم رجال الزمالك الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-23.

وجاء جدول الترتيب كالآتي بعد مرور 3 جولات:

1- الأهلي 9 نقاط

2- سموحة 6 نقاط

3- الزمالك 5 نقاط

4- بتروجت 4 نقاط

5- الطيران 4 نقاط

6- الاتحاد 4 نقاط

7- الجيش 2 نقطة

8- هيليوبوليس 2 نقطة

وتلعب منافسات الجولتين الرابعة والخامسة على صالة برج العرب بينما تستضيف صالة القناة بالإسماعيلية الجولتين الأخيرتين السادسة والسابعة.

وبعد انتهاء السبع جولات تقام المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب إذ تكون المواجهة كالآتي:

المركز الأول × المركز الثامن

المركز الثاني × المركز السابع

المركز الثالث × المركز السادس

المركز الرابع × المركز الخامس

وتكون منافسات ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى نصف النهائي.

أما منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي فبنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يفوز.

كرة طائرة الزمالك
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