ميشيل يانكون: الشناوي وأبو جبل بين أفضل 3 حراس في إفريقيا

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 22:29

كتب : FilGoal

ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي

من هم أفضل حراس في إفريقيا في وجهة نظر ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي؟

تحدث يانكون لقناة "أون تايم سبورتس 1" عقب فوز الأهلي على فاركو بأربعة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء في الجولة 11 من الدوري قائلا: "بالنسبة لي محمد الشناوي رقم واحد ويليه حارس المغرب –ياسين بونو- ثم محمد أبو جبل".

وعن الفوز على فاركو في استاد الإسكندرية قال: "من الجيد أن نعود سريعا وتحقيق الفوز، كانت مباراة غريبة ضد صنداونز خسرنا ولم يكن الأداء كما هو مطلوب وبعد 3 أيام حققنا ما نريد وهو الفوز".

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وعن الشناوي قال: "في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2021 ظهر محمد الشناوي جيدا وأنا سعيد بعودته واستعادته لمستواه ويعرف ما ينبغي عليه القيام به".

أما عن علاقته الجيدة بجماهير الأهلي قال: "أنا سعيد جدا بتواصلي مع الجماهير والمشاعر الرائعة التي يحملوها لي وأشعر كأنني في بلدي وأستمتع يوميا بلقاء الجماهير".

ووصل رصيد الأهلي إلى 25 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن ملاحقه بيراميدز.

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