مجدي عبد العاطي: لعبنا مباراة للنسيان.. والأهلي يجيد استغلال الأخطاء

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 22:25

كتب : FilGoal

فاركو - الأهلي

شدد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو تحمله مسؤولية هزيمة فريقه أمام الأهلي كاملة.

وخسر فاركو على ملعب الإسكندرية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري.

وقال عبد العاطي في المؤتمر الصحفي: "الحمد لله هي مباراة للنسيان، وأول لقاء نتلقى فيه تلك الأهداف".

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وأضاف المدير الفني لفاركو "بدأنا المباراة بشكل سيء، أخطاء حدثت في البداية وحاولنا العودة".

وأوضح عبد العاطي "أحرزنا هدفا وكنا نريد تعزيزه بهدف آخر من أجل العودة للقاء".

وشدد "أتحمل المسؤولية كاملة، والأهلي فريق كبير ويجيد استغلال الأخطاء".

واختتم مدرب فاركو تصريحاته "نواجه الإسماعيلي الأسبوع المقبل ونفكر فيها ويجب أن نطوي صفحة المباراة سريعا".

وتجمد رصيد فاركو عند 15 نقطة، بينما يتصدر الأهلي الترتيب بـ 25 نقطة ولكن من تسع مباريات فقط.

فاركو الأهلي مجدي عبد العاطي
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