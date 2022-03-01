قائمة الزمالك - شيكابالا وزيزو يقودان اختيارات نبيه أمام فيوتشر.. واستمرار غياب طارق حامد

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك قائمة اللاعبين استعدادا لمواجهة فيوتشر في الدوري تحت قيادة أسامة نبيه.

ويتواجد الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو في قائمة الفريق أمام فيوتشر.

بينما استمر غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق بسبب الإصابة.

ويستضيف الزمالك فريق فيوتشر على استاد القاهرة في الثامنة من مساء غدا الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع : محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عبد الله جمعة - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا " - ماجد هاني - يوسف إبراهيم " أوباما" - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم : عمر السعيد - سيف الجزيري

ويقود الزمالك في مباراة فيوتشر، أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد في أول مباراة لهما بعد فسخ التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن سموحة الذي خاض مباراتين زائدتين.