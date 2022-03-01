قائمة الزمالك - شيكابالا وزيزو يقودان اختيارات نبيه أمام فيوتشر.. واستمرار غياب طارق حامد

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 22:12

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك يتعادل بهدف الونش أمام بترو أتلتيكو

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك قائمة اللاعبين استعدادا لمواجهة فيوتشر في الدوري تحت قيادة أسامة نبيه.

ويتواجد الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو في قائمة الفريق أمام فيوتشر.

بينما استمر غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة
منافس الزمالك - التعثر الثاني على التوالي في الدوري.. الوداد يتعادل أمام يوسفية برشيد مرتضى: كارتيرون اعتذر عن التسجيل الصوتي.. وطارق حامد هرب إلى الغردقة قبل سنوات ليبقى في الزمالك الزمالك يكشف عما قاله كارتيرون وأمير مرتضى في وداع المدرب الفرنسي للاعبين مدحت عبد الهادي: أرفض تبرير استبعادي من الزمالك بسوء السلوك

ويستضيف الزمالك فريق فيوتشر على استاد القاهرة في الثامنة من مساء غدا الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع : محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عبد الله جمعة - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا " - ماجد هاني - يوسف إبراهيم " أوباما" - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم : عمر السعيد - سيف الجزيري

ويقود الزمالك في مباراة فيوتشر، أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد في أول مباراة لهما بعد فسخ التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن سموحة الذي خاض مباراتين زائدتين.

الزمالك قائمة الزمالك فيوتشر
نرشح لكم
مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل مدرب الأهلي: ثقتنا كبيرة في حسام حسن.. شخصيته قوية الحنفي حكما لمواجهة الزمالك وفيوتشر ميشيل يانكون: الشناوي وأبو جبل بين أفضل 3 حراس في إفريقيا مجدي عبد العاطي: لعبنا مباراة للنسيان.. والأهلي يجيد استغلال الأخطاء مؤتمر موسيماني: الفوز على فاركو اعتذار لجمهور الأهلي بعد الهزيمة من صنداونز الأحمر ينفرد بصدارة الدوري.. الأهلي يبطل مفعول فاركو ويهزمه برباعية بالأرقام.. أسوأ انطلاقة في تاريخ الإسماعيلي بالدوري بعد 11 جولة
أخر الأخبار
مرتضى منصور يرد عبر في الجول على أنباء تجميد محمد أبو جبل 30 دقيقة | الدوري المصري
بعد إقصائه لـ مانشستر يونايتد.. ميدلزبره يهزم توتنام في كأس الاتحاد الإنجليزي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الفوز الأول من 5 مباريات.. ليستر يهزم بيرنلي في ليلة عودة فاردي 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب الأهلي: ثقتنا كبيرة في حسام حسن.. شخصيته قوية ساعة | الدوري المصري
ليس بدربي الغضب.. ميلان وإنتر يتعادلان في لقاء سلبي بكأس إيطاليا ساعة | أوروبا
الحنفي حكما لمواجهة الزمالك وفيوتشر ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - الزمالك يحقق انتصاره الأول في المرحلة النهائية من الدوري ويهزم طلائع الجيش 2 ساعة | رياضات أخرى
ميشيل يانكون: الشناوي وأبو جبل بين أفضل 3 حراس في إفريقيا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد