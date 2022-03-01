بالأرقام.. أسوأ انطلاقة في تاريخ الإسماعيلي بالدوري بعد 11 جولة
الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 21:53
كتب : رامي جمال
4 نقاط فقط هي كل ما حصدها الإسماعيلي بعد خوضه لـ11 مباراة خلال الموسم الجاري من الدوري المصري لتكون هذه هي أسوأ انطلاقة في تاريخ الدراويش بالمسابقة.
وحصد الإسماعيلي نقاطه الأربع بعد أربعة تعادلات فقط وسجل خمسة أهداف واستقبل 16 آخرين.
ولم يفز الإسماعيلي في أي مباراة حتى الآن ليكون هو الفريق الوحيد بالدوري الذي لم يحقق أي انتصار.
فكيف جاءت انطلاقة الإسماعيلي في الدوري بعد 11 جولة منذ بدايته في 1948؟
وتجدر الإشارة قبل الخوض في التفاصيل أن الفوز كان بنقطتين حتى موسم 1986-1987 ولأربعة مواسم.
وعاد الدوري المصري لأربعة مواسم أخرى بداية من 1990-1991 إلى احتساب الفوز بنقطتين.
ذلك قبل أن يعود نظام الثلاث نقاط للفوز في موسم 1994-1995 ليستمر العمل به حتى الآن.
والجدير بالذكر كذلك أنه لم يحدث من قبل أن فشل الإسماعيلي في عدم تحقيق أي فوز في أول 11 جولة في تاريخه بالمسابقة.
وحتى حال تطبيق نظام الثلاث نقاط طوال تاريخ الدوري فسيكون الموسم الجاري هو الأسوأ من حيث الانطلاقة في تاريخ الدراويش.
موسم 1948-1949
14 نقطة
موسم 1949-1950
10 نقاط
موسم 1950-1951
13 نقطة
موسم 1952-1953
5 نقاط
موسم 1953-1954
11 نقطة
موسم 1954-1955
تم إلغاء نتائج الموسم
موسم 1955-1956
11 نقطة
موسم 1956-1957
15 نقطة
موسم 1957-1958 (دوري المجموعتين)
8 نقاط.. هبط في نهاية الموسم
غاب الإسماعيلي عن المشاركة في مواسم 1958-1959، 1959-1960، 1960-1961، 1961-1962.
موسم 1962-1963 (دوري المجموعتين)
14 نقطة
موسم 1963-1964 (دوري المجموعتين)
12 نقطة
موسم 1964-1965
15 نقطة
موسم 1965-1966
15 نقطة
موسم 1966-1967 (بطل الدوري)
15 نقطة
تم إلغاء الدوري بعد ذلك بسبب نكسة 1967 وعاد في 1971-1972 لكن لم يتم استكماله.
موسم 1972-1973
15 نقطة
موسم 1973-1974 لم يتم استكماله بسبب حرب أكتوبر.
موسم 1974-1975
16 نقطة
موسم 1975-1976 (دوري المجموعتين)
18 نقطة
موسم 1976-1977
11 نقطة
موسم 1977-1978
13 نقطة
موسم 1978-1979
10 نقاط
موسم 1979-1980
11 نقطة
موسم 1980-1981
11 نقطة
موسم 1981-1982
9 نقاط
موسم 1982-1983
13 نقطة
موسم 1983-1984
12 نقطة
موسم 1984-1985
16 نقطة
موسم 1985-1986
13 نقطة
موسم 1986-1987 (بداية نظام الثلاث نقاط للفوز)
14 نقطة
موسم 1987-1988 (نظام الثلاث نقاط للفوز)
19 نقطة
موسم 1988-1989 (نظام الثلاث نقاط للفوز)
16 نقطة
لم يتم استكمال موسم 1989-1990 بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس العالم
موسم 1990-1991 (بطل الدوري) (العودة لنظام الفوز بنقطتين)
18 نقطة
موسم 1991-1992 (الفوز بنقطتين)
14 نقطة
موسم 1992-1993 (الفوز بنقطتين)
12 نقطة
موسم 1993-1994 (الفوز بنقطتين)
16 نقطة
موسم 1994-1995 (الفوز بثلاث نقاط.. مستمر حتى الآن)
19 نقطة
موسم 1995-1996
25 نقطة
موسم 1996-1997
20 نقطة
موسم 1997-1998
22 نقطة
موسم 1998-1999
21 نقطة
موسم 1999-2000
20 نقطة
موسم 2000-2001
18 نقطة
موسم 2001-2002 (بطل الدوري)
27 نقطة
موسم 2002-2003
23 نقطة
موسم 2003-2004
21 نقطة
موسم 2004-2005
18 نقطة
موسم 2005-2006
16 نقطة
موسم 2006-2007
24 نقطة
موسم 2007-2008
19 نقطة
موسم 2008-2009 (خسر الدوري بمباراة فاصلة أمام الأهلي)
17 نقطة
موسم 2009-2010
22 نقطة
موسم 2010-2011 تم إلغائه بعد أحداث بورسعيد، ولم يتم استكمال موسمي 2011-2012 و2012-2013 اللذين أقيما من مجموعتين.
موسم 2013-2014 (دوري المجموعتين)
19 نقطة
موسم 2014-2015
19 نقطة
موسم 2015-2016
22 نقطة
موسم 2016-2017
14 نقطة
موسم 2017-2018
26 نقطة
موسم 2018-2019
15 نقطة
موسم 2019-2020
14 نقطة
موسم 2020-2021
8 نقاط
موسم 2021-2022
4 نقاط
جميع الأرقام المذكورة من موقع تاريخ الكرة المصرية د. طارق السعيد