بالأرقام.. أسوأ انطلاقة في تاريخ الإسماعيلي بالدوري بعد 11 جولة

4 نقاط فقط هي كل ما حصدها الإسماعيلي بعد خوضه لـ11 مباراة خلال الموسم الجاري من الدوري المصري لتكون هذه هي أسوأ انطلاقة في تاريخ الدراويش بالمسابقة.

وحصد الإسماعيلي نقاطه الأربع بعد أربعة تعادلات فقط وسجل خمسة أهداف واستقبل 16 آخرين.

ولم يفز الإسماعيلي في أي مباراة حتى الآن ليكون هو الفريق الوحيد بالدوري الذي لم يحقق أي انتصار.

فكيف جاءت انطلاقة الإسماعيلي في الدوري بعد 11 جولة منذ بدايته في 1948؟

وتجدر الإشارة قبل الخوض في التفاصيل أن الفوز كان بنقطتين حتى موسم 1986-1987 ولأربعة مواسم.

وعاد الدوري المصري لأربعة مواسم أخرى بداية من 1990-1991 إلى احتساب الفوز بنقطتين.

ذلك قبل أن يعود نظام الثلاث نقاط للفوز في موسم 1994-1995 ليستمر العمل به حتى الآن.

والجدير بالذكر كذلك أنه لم يحدث من قبل أن فشل الإسماعيلي في عدم تحقيق أي فوز في أول 11 جولة في تاريخه بالمسابقة.

وحتى حال تطبيق نظام الثلاث نقاط طوال تاريخ الدوري فسيكون الموسم الجاري هو الأسوأ من حيث الانطلاقة في تاريخ الدراويش.

موسم 1948-1949

14 نقطة

موسم 1949-1950

10 نقاط

موسم 1950-1951

13 نقطة

موسم 1952-1953

5 نقاط

موسم 1953-1954

11 نقطة

موسم 1954-1955

تم إلغاء نتائج الموسم

موسم 1955-1956

11 نقطة

موسم 1956-1957

15 نقطة

موسم 1957-1958 (دوري المجموعتين)

8 نقاط.. هبط في نهاية الموسم

غاب الإسماعيلي عن المشاركة في مواسم 1958-1959، 1959-1960، 1960-1961، 1961-1962.

موسم 1962-1963 (دوري المجموعتين)

14 نقطة

موسم 1963-1964 (دوري المجموعتين)

12 نقطة

موسم 1964-1965

15 نقطة

موسم 1965-1966

15 نقطة

موسم 1966-1967 (بطل الدوري)

15 نقطة

تم إلغاء الدوري بعد ذلك بسبب نكسة 1967 وعاد في 1971-1972 لكن لم يتم استكماله.

موسم 1972-1973

15 نقطة

موسم 1973-1974 لم يتم استكماله بسبب حرب أكتوبر.

موسم 1974-1975

16 نقطة

موسم 1975-1976 (دوري المجموعتين)

18 نقطة

موسم 1976-1977

11 نقطة

موسم 1977-1978

13 نقطة

موسم 1978-1979

10 نقاط

موسم 1979-1980

11 نقطة

موسم 1980-1981

11 نقطة

موسم 1981-1982

9 نقاط

موسم 1982-1983

13 نقطة

موسم 1983-1984

12 نقطة

موسم 1984-1985

16 نقطة

موسم 1985-1986

13 نقطة

موسم 1986-1987 (بداية نظام الثلاث نقاط للفوز)

14 نقطة

موسم 1987-1988 (نظام الثلاث نقاط للفوز)

19 نقطة

موسم 1988-1989 (نظام الثلاث نقاط للفوز)

16 نقطة

لم يتم استكمال موسم 1989-1990 بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس العالم

موسم 1990-1991 (بطل الدوري) (العودة لنظام الفوز بنقطتين)

18 نقطة

موسم 1991-1992 (الفوز بنقطتين)

14 نقطة

موسم 1992-1993 (الفوز بنقطتين)

12 نقطة

موسم 1993-1994 (الفوز بنقطتين)

16 نقطة

موسم 1994-1995 (الفوز بثلاث نقاط.. مستمر حتى الآن)

19 نقطة

موسم 1995-1996

25 نقطة

موسم 1996-1997

20 نقطة

موسم 1997-1998

22 نقطة

موسم 1998-1999

21 نقطة

موسم 1999-2000

20 نقطة

موسم 2000-2001

18 نقطة

موسم 2001-2002 (بطل الدوري)

27 نقطة

موسم 2002-2003

23 نقطة

موسم 2003-2004

21 نقطة

موسم 2004-2005

18 نقطة

موسم 2005-2006

16 نقطة

موسم 2006-2007

24 نقطة

موسم 2007-2008

19 نقطة

موسم 2008-2009 (خسر الدوري بمباراة فاصلة أمام الأهلي)

17 نقطة

موسم 2009-2010

22 نقطة

موسم 2010-2011 تم إلغائه بعد أحداث بورسعيد، ولم يتم استكمال موسمي 2011-2012 و2012-2013 اللذين أقيما من مجموعتين.

موسم 2013-2014 (دوري المجموعتين)

19 نقطة

موسم 2014-2015

19 نقطة

موسم 2015-2016

22 نقطة

موسم 2016-2017

14 نقطة

موسم 2017-2018

26 نقطة

موسم 2018-2019

15 نقطة

موسم 2019-2020

14 نقطة

موسم 2020-2021

8 نقاط

موسم 2021-2022

4 نقاط

جميع الأرقام المذكورة من موقع تاريخ الكرة المصرية د. طارق السعيد