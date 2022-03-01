منافس الزمالك - التعثر الثاني على التوالي في الدوري.. الوداد يتعادل أمام يوسفية برشيد

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 21:24

كتب : FilGoal

الزمالك - الوداد

تعثر الوداد للمباراة الثانية على التوالي في الدوري المغربي بعدما تعادل مع يوسفية برشيد.

وتعادل الوداد سلبيا بدون أهداف مع يوسفية برشيد ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المغربي.

ورغم التعادل يحافظ الوداد على صدارة الدوري برصيد 40 نقطة وبفارق ست نقاط عن الرجاء أقرب منافسيه، وللرجاء مباراة يلعبها مساء اليوم.

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ويتواجد الوداد مع الزمالك في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الوداد قد تغلب في مباراته الأخيرة على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثالثة.

ويحتل الوداد المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط بينما الزمالك ثالثا برصيد نقطتين.

ويتصدر بترو أتليتكو ترتيب المجموعة بـ 7 نقاط بعد ثلاث جولات من دور المجموعات.

ويحل الوداد ضيفا على الزمالك مساء الجمعة 11 من شهر مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة.

ولا بديل عن الفوز للفريق الأبيض من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل لربع النهائي.

الدوري المغربي الوداد منافس الزمالك
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