تشكيل دربي ميلان – دجيكو ولاوتارو يقودان إنتر.. وبيولي يهاجم بـ جيرو ولياو

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 21:14

كتب : FilGoal

نيكولا باريلا مع إنتر أمام ميلان

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان تشكيل فريقه لذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا ضد غريمه، إنتر ميلان.

ويقود أوليفييه جيرو صفوف ميلان، أمام أليكسيس سايلمايكرز ورادي كرونيتش ورافائيل لياو.

وأتى تشكيل ميلان كاملا كالتالي..

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حراسة المرمى: مايك مانيان

الدفاع: أليساندرو فلورينزي – فيكايو توموري – أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز

الوسط: فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر – أليكسيس سايلمايكرز – رادي كرونيتش – رافائيل لياو

الهجوم: أوليفييه جيرو

أما إنتر ميلان ومدربه سيموني إنزاجي فضم تشكيله..

حراسة المرمى: سمير هندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار - ستيفن دي فراي - أليساندرو باستوني - دينزل دومفريز

الوسط: نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان تشالانوجلو

الهجوم: إيفان بيريسيتش- إدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز

ميلان إنتر ميلان كأس إيطاليا
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