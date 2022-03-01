كرة طائرة - الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم سموحة لينفرد بصدارة المرحلة النهائية من الدوري

واصل قطار رجال الأهلي للكرة الطائرة مشوارهم بالانتصارات في المرحلة النهائية من الدوري الممتاز بالتغلب على سموحة.

وتقام المرحلة النهائية بين ثمانية فرق وهم الأهلي والزمالك والجيش وسموحة وهيليوبوليس والاتحاد والطيران وبتروجت.

وتم جمع الثمانية فرق في مجموعة واحدة وتقام من دور واحد لترتيب الفرق قبل مرحلة خروج المغلوب.

وتغلب الأهلي على سموحة بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثالثة والمقامة على صالة حسن مصطفى، لينفرد بصدارة الترتيب.

وفاز الأهلي بالشوط الأول بنتيجة 25-17 قبل أن يعزز تقدمه بالشوط الثاني بنتيجة 25-19.

وحسم رجال الأهلي المباراة بعد الفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-13.

ويلعب الأهلي مباراة الجولة الرابعة أمام هيليوبوليس مساء الأربعاء على صالة برج العرب.

وتلعب منافسات الجولتين الرابعة والخامسة على صالة برج العرب بينما تستضيف صالة القناة بالإسماعيلية الجولتين الأخيرتين السادسة والسابعة.

وبعد انتهاء السبع جولات تقام المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب إذ تكون المواجهة كالآتي:

المركز الأول × المركز الثامن

المركز الثاني × المركز السابع

المركز الثالث × المركز السادس

المركز الرابع × المركز الخامس

وتكون منافسات ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى نصف النهائي.

أما منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي فبنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يفوز.