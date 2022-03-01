ركلتان مهدرتان تؤجلان الفوز الأول للدراويش.. مصر للمقاصة يعود ويتعادل مع الإسماعيلي

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 19:33

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة مصر للمقاصة أمام الإسماعيلي

فشل الإسماعيلي في تحقيق فوزه الأول في مسابقة الدوري بعد 11 جولة حتى الآن بعد التعادل مع مصر للمقاصة بهدفين لكل منهما.

وكان الإسماعيلي متقدما في الشوط الأول بهدفين دون مقابل قبل أن يعود مصر للمقاصة في الشوط الثاني ويتعادل.

ورفع المقاصة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما الإسماعيلي يتذيل الترتيب بـ 4 نقاط.

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وأهدر الإسماعيلي ركلتي جزاء في الشوط الثاني ليواصل الفريق تذيل الترتيب بعد 11 جولة.

وافتتح عبد الرحمن مجدي التسجيل للإسماعيلي قبل أن يعزز أحمد مدبولي التقدم، وقلص محمود فهمي النتيجة قبل أن يتعادل رشيد أحمد.

وصف المباراة

بدأ الإسماعيلي اللقاء بسيطرة كبيرة على الكرة وسط تراجع لاعبي مصر للمقاصة.

وباغت الإسماعيلي فريق مصر للمقاصة في الدقيقة السابعة بعرضية من أحمد مدبولي ولكن فشل عبد الرحمن مجدي في السيطرة على الكرة.

ونجح الإسماعيلي في تحويل سيطرته بهدف في الدقيقة 14 عن طريق عبد الرحمن مجدي.

واستغل عبد الرحمن مجدي تمريرة أحمد مدبولي الرائعة وسددها أعلى يمين مرمى محمد مجدي.

وواصل الإسماعيلي هجومه على مرمى المقاصة وسجل دييجو فيرناندو هدف ثاني بعد دقيقتين ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

واستغل أحمد مدبولي خطأ فادح من محمد مجدي حارس مرمى المقاصة في الدقيقة 37 وسجل الهدف الثاني للدراويش.

ووصلت الكرة إلى مدبولي بعد فشل مجدي في تشتيت الكرة ولم يتردد في تسديدها داخل الشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني وبعد 11 ثانية فقط نجح محمود فهمي في تسجيل هدف تقليص الفارق لمصر للمقاصة بعد خطأ دفاعي من الإسماعيلي.

وواصل مصر للمقاصة هجومه بحثا عن هدف التعادل مع تراجع دفاع الإسماعيلي للحفاظ على التقدم.

ونجح رشيد أحمد في تسجيل التعادل في الدقيقة 56 بعد تمريرة أرضية من كريم حلاوة الذي استغل إبعاد عمر رضوان للكرة بشكل خاطئ.

وبعد التعادل بأقل من أربع دقائق حصل الإسماعيلي على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على رشيد أحمد صاحب هدف التعادل.

وتصدى محمد مجدي لركلة الجزاء في الدقيقة 62 بعد تسديدة عصام صبحي على يسار حارس مرمى مصر للمقاصة.

وضغط الإسماعيلي بحثا عن هدف التقدم مع تراجع مصر للمقاصة للحفاظ على نقطة التعادل.

واحتسب محمد الصباحي حكم اللقاء ركلة جزاء جديدة للإسماعيلي في الدقيقة 87 بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وسدد عبد الرحمن مجدي ركلة الجزاء في الدقيقة 89 وارتطمت بالعارضة قبل أن تخرج الكرة خارج الملعب.

ورفع المقاصة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما الإسماعيلي يتذيل الترتيب بـ 4 نقاط.

ويحل مصر للمقاصة ضيفا على البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل، بينما يستضيف الإسماعيلي فريق فاركو في نفس اليوم.

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