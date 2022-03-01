الأهلي لن يظهر بالقميص الأحمر أمام فاركو بعد قرار الحكم
الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 19:15
كتب : حسام نور الدين
لن يخوض الأهلي مباراته ضد فاركو التي تقام مساء اليوم الثلاثاء بقميصه الأحمر التقليدي بناء على قرار من حكم اللقاء محمد معروف.
وأبلغ معروف مسؤولي الأهلي برفضه خوضهم للمباراة بالقميص الأحمر نظرا لاقترابه من لون قميص منافسه فاركو.
ويرتدي فاركو قميصا باللون البرتقالي.
وبناء عليه سيخوض الأهلي المباراة بالقميص الأسود.
ويلتقي الأهلي بمنافسه فاركو في ملعب الإسكندرية في إطار الجولة 11 من الدوري المصري.
ويحتل فاركو المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعدما خاض 10 مباريات.
فيما يأتي الأهلي ثانيا بـ22 نقطة بعدما خاض ثماني مباريات.
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