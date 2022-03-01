تقرير: برشلونة ينافس أستون فيلا على ضم فرانك كيسي
الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 19:04
كتب : FilGoal
ينافس برشلونة نظيره أستون فيلا على ضم الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
فرانك كيسي
النادي : ميلان
وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن برؤشلونة يعرض على كيسي راتب سنوي يقدر بـ6 مليون و500 ألف يورو.
وأوضح رومانو أن كيسي يرغب بالفعل في خوض تحد جديد خلال الموسم المقبل.
كما ذكر أن أستون فيلا مهتم بضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما لكنه يدرك مدى صعوبة إبرام الصفقة.
وينتهي تعاقد كيسي مع ميلان بنهاية الموسم الجاري ولم يجدده حتى الآن.
وخاض كيسي مع ميلان 210 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 36 هدفا وصنع 16 آخرين.
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