تشكيل فاركو – عمرو جمال وشكري نجيب يقودان الهجوم ضد الأهلي

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 18:45

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو فاركو بهدف مودي في شباك الزمالك

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي اليوم الثلاثاء في ملعب الإسكندرية في الجولة 11 من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

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في الدفاع: جيفرسون إنكادا- رامي صبري- أحمد مودي

في الوسط: عزمي غومة- كينجسلي سوكاري- محمود حمادة- أحمد الصغيري- عبد الله بكري

في الهجوم: عمرو جمال- شكري نجيب

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد سعيد وعبد الناصر محمد وعلي صديق وأحمد شريف ومحمود جهاد وأحمد عوض ومحمود عماد ورزقي حمرون ومحمد أسامة.

ويحتل فاركو المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعدما خاض 10 مباريات.

فيما يأتي الأهلي ثانيا بـ22 نقطة بعدما خاض ثماني مباريات.

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