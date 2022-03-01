تشكيل الأهلي - ميكيسوني وأفشة يقودان الهجوم أمام فاركو

عاد لويس ميكيسوني ومحمد مجدي "أفشة" لتشكيل الأهلي الأساسي لمواجهة فاركو في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد فاركو في الجولة الـ11 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الإسكندرية.

وغاب ميكيسوني عن مواجهة الأهلي ضد صنداونز الماضية في دوري أبطال إفريقيا.

وشارك أفشة في الشوط الثاني أمام الفريق الجنوب إفريقي.

كما عاد رامي ربيعة للدفاع في ظل غياب ياسر إبراهيم للإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: لويس ميكيسوني – محمد شريف – أحمد عبد القادر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – حسام حسن – حسين الشحات – أليو ديانج – محمود وحيد – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – كريم فؤاد – محمد نصير