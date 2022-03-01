لابورتا: نرغب في بقاء ديمبيلي مع برشلونة.. لا يمكن استبعاد أي شيء

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 18:37

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

على الرغم من الإعلان سابقا أن عثمان ديمبيلي سيرحل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء تعاقده إلا أن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني يرغب في بقاء اللاعب الفرنسي مع البلوجرانا.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال لابورتا للصحفيين اليوم الثلاثاء: "ديمبيلي يعرف عرضنا وأننا دائما نريد بقائه معنا، أتمنى أن يفكر مجددا بنهاية الموسم الجاري".

وواصل "لقد قلتها من قبل، بالنسبة لي فعثمان أحد أفضل اللاعبين في مركزه وسنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم".

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واستدرك "لكن حاليا لنركز على ما تبقى من الموسم، فهناك الكثير علينا تقديمه في الدوري الأوروبي والدوري الإسباني".

وشدد لابورتا "في كرة القدم لا يمكن استبعاد أي شيء، لم يكن عثمان يلعب والآن هو يشارك ويقدم أداء جيدا، ولكن تجديد تعاقده لا يعتمد علي".

وكان لابورتا قال في وقت سابق إن ديمبيلي رفض عرض برشلونة لتجديد تعاقده مؤكدا أن اللاعب الفرنسي يريد زيادة القيمة المادية.

ومنذ انتقاله إلى برشلونة قادما من بروسيا دورتموند في عام 2017 خاض ديمبيلي 134 مباراة مع برشلونة سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 26 آخرين.

ديمبيلي برشلونة لابورتا
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