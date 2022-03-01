كرة يد - منتخب الناشئات يواصل اكتساح المنافسين.. التأهل لبطولة العالم وتصدر إفريقيا

واصل منتخب مصر لناشئات كرة اليد تألقه في بطولة إفريقيا المقامة بدولة غينيا وتغلب على جامبيا في ثالث جولات البطولة.

وضمن منتخب الناشئات تحت 18 عاما تأهله إلى بطولة العالم المقرر إقامتها أغسطس المقبل في جورجيا.

وتغلب منتخب الناشئات على فريق جامبيا بنتيجة 57-11 وهو الفوز الثالث على التوالي في البطولة.

وجاءت جميع نتائج ناشئات المنتخب المصري بفارق كبير من الأهداف مع المنافسين.

ورفعت ناشئات مصر رصيدهن إلى 6 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية في بطولة إفريقيا حتى الآن.

وتقام البطولة بمشاركة ست دول بنظام مجموعة من دور واحد ويحصد اللقب الفريق الأكثر حصدا للنقاط.

وجاءت نتائج منتخب الناشئات كالآتي:

فوز مصر أمام سيراليون 69-12

فوز مصر أمام غينيا بيساو 78-7

فوز مصر أمام جامبيا 54-11

يتبقى لناشئات مصر مباراتين في بطولة إفريقيا أمام منتخبي الجزائر وغينيا على الترتيب، والفريق الأكثر حصدا للنقاط يتوج باللقب.

منتخب الشابات حصد الثلاث نسخ الأخيرة من البطولة أعوام 2015 و2017 و2019.

ولم يخسر منتخبا غينيا صاحب الأرض والجزائر في أي مباراة حتى الآن.