كرة يد - منتخب الناشئات يواصل اكتساح المنافسين.. التأهل لبطولة العالم وتصدر إفريقيا

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 18:22

كتب : FilGoal

منتخب مصر ناشئات كرة اليد

واصل منتخب مصر لناشئات كرة اليد تألقه في بطولة إفريقيا المقامة بدولة غينيا وتغلب على جامبيا في ثالث جولات البطولة.

وضمن منتخب الناشئات تحت 18 عاما تأهله إلى بطولة العالم المقرر إقامتها أغسطس المقبل في جورجيا.

وتغلب منتخب الناشئات على فريق جامبيا بنتيجة 57-11 وهو الفوز الثالث على التوالي في البطولة.

أخبار متعلقة
كرة يد - الكشف عن موعد المواجهات الحاسمة لـ دوري المحترفين كرة يد - الزمالك يحسم صدارة المرحلة الثانية لدوري المحترفين بتعادل مثير مع الأهلي كرة يد - يحيى خالد سجل وعلي زين فاز.. برشلونة يتفوق على فيزبريم في دوري أبطال أوروبا كرة يد - قبل اللقاء الحاسم.. الزمالك يفوز على سبورتنج والأهلي ينتصر على الطلائع في الدوري

وجاءت جميع نتائج ناشئات المنتخب المصري بفارق كبير من الأهداف مع المنافسين.

ورفعت ناشئات مصر رصيدهن إلى 6 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية في بطولة إفريقيا حتى الآن.

وتقام البطولة بمشاركة ست دول بنظام مجموعة من دور واحد ويحصد اللقب الفريق الأكثر حصدا للنقاط.

وجاءت نتائج منتخب الناشئات كالآتي:

فوز مصر أمام سيراليون 69-12

فوز مصر أمام غينيا بيساو 78-7

فوز مصر أمام جامبيا 54-11

يتبقى لناشئات مصر مباراتين في بطولة إفريقيا أمام منتخبي الجزائر وغينيا على الترتيب، والفريق الأكثر حصدا للنقاط يتوج باللقب.

منتخب الشابات حصد الثلاث نسخ الأخيرة من البطولة أعوام 2015 و2017 و2019.

ولم يخسر منتخبا غينيا صاحب الأرض والجزائر في أي مباراة حتى الآن.

كرة يد منتخب مصر للناشئات
نرشح لكم
اسكواش - تأهل طارق مؤمن ونوران جوهر إلى نصف نهائي ويندي سيتي اسكواش - نيوزلندي في صدارة التصنيف لأول مرة.. وتراجع علي فرج للمركز الثاني كرة طائرة - الأهلي يهزم الاتحاد ويحقق فوزه الثاني في المرحلة النهائية من الدوري كرة يد - الكشف عن موعد المواجهات الحاسمة لـ دوري المحترفين اسكواش - تأهل نور الشربيني وخسارة علي فرج في ربع نهائي ويندي سيتي كرة طائرة - الزمالك يفتتح مشواره في المرحلة النهائية بالهزيمة أمام هليوبوليس كرة طائرة - الأهلي يفتتح مشواره في المرحلة النهائية بالفوز على الطيران كرة سلة - الفوز الثاني على التوالي.. مصر تهزم الكونغو الديمقراطية وتتقاسم الصدارة
أخر الأخبار
رومانو: ناد جديد يدخل على خط المعركة من أجل هالاند 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل فاركو – عمرو جمال وشكري نجيب يقودان الهجوم ضد الأهلي 7 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - ميكيسوني وأفشة يقودان الهجوم أمام فاركو 10 دقيقة | الدوري المصري
لابورتا: نرغب في بقاء ديمبيلي مع برشلونة.. لا يمكن استبعاد أي شيء 15 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - منتخب الناشئات يواصل اكتساح المنافسين.. التأهل لبطولة العالم وتصدر إفريقيا 30 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر توخيل: أنا سعيد بعدم قراءة الهجوم على ماونت.. وفقدنا أفضل فرصة للتتويج بلقب 34 دقيقة | أوروبا
مباشر في الدوري - مصر للمقاصة (2)-(2) الإسماعيلي.. التصدي لركلة الجزاء ساعة | الدوري المصري
بعد 24 ساعة من رحيل كارتيرون.. الاتفاق السعودي يعلن إقالة مدربه ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد