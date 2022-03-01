مؤتمر توخيل: أنا سعيد بعدم قراءة الهجوم على ماونت.. وفقدنا أفضل فرصة للتتويج بلقب

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي نهائي كأس الرابطة

أبدى توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي سعادته بعدم قراءة الانتقادات الموجهة لماسون ماونت لاعب الفريق عقب إهداره لفرصة هدف محقق ضد ليفربول.

وخسر تشيلسي نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 11-10 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء: "لا أحد يستحق اللوم لإهدار فرصة وأنا سعيد بعدم قراءة ما كثب عن ماونت".

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وواصل "أكثر شخص لم يرغب في إهدار الفرصة هو ماسون بالتأكيد يجب أن تتأكدوا من ذلك، ماسون أتيحت له فرصة كبرى لتقرير مصير المباراة ولكنه في حالة جيدة، لقد تواجد في أماكن مميزة في الملعب وهذا ما نريده".

وعن حكيم زياش وموقفه من مواجهة لوتون تاون غدا الأربعاء في كأس الاتحاد الإنجليزي قال: "حكيم ليس متاحا ولم يتدرب معنا وسيغيب عن مواجهة الغد".

وبسؤاله هل كأس الاتحاد هو أفضل فرصة للفوز بلقب الموسم الجاري أجاب "حسنا، أفضل فرصة كانت يوم الأحد الماضي لأنه لا ينبغي أن نفكر في النهائي المقبل حتى نفكر في المباراة التالية وهذا يبدأ غدا".

ويعد تشيلسي هو ثالث أكثر المتوجين بكأس الاتحاد الإنجليزي بواقع ثماني مرات بالتساوي مع توتنام.

وكان آخر نهائي فاز به تشيلسي هو سنة 2018 فيما يعد آخر نهائي خسره في 2021.

توخيل تشيلسي
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