بعد 24 ساعة من رحيل كارتيرون.. الاتفاق السعودي يعلن إقالة مدربه

أعلن نادي الاتفاق السعودي، رحيل مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش.

وتأتي الأنباء بعد 24 ساعة من رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك عن الأبيض، في وقت علم فيه FilGoal.com في وقت سابق باهتمام النادي السعودي بالحصول على خدمات المدرب الفرنسي.

وقال مصدر مقرب من المدرب لـ FilGoal.com: ""المدرب لديه عرضين من السعودية، من ناديي الاتفاق وأهلي جدة".

إدارة نادي #الاتفاق تشكر المدرب الصربي فلادان على ماقدمه للنادي طوال الفترة الماضية .. pic.twitter.com/fWciyX4NsH — نادي الاتفاق (@Ettifaq) March 1, 2022

وأوضح "عرض الاتفاق أكثر جدية مع اقتراب رحيل فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق الحالي، ولكن المقابل المادي المعروض من الاتفاق يمثل مشكلة للمدرب الفرنسي".

وبالفعل، رحل فلادان عن تدريب الاتفاق.

ويحتل الاتفاق المركز قبل الأخير في الدوري السعودي، بـ 20 نقطة من 21 مباراة.