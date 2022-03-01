بعد 24 ساعة من رحيل كارتيرون.. الاتفاق السعودي يعلن إقالة مدربه

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 17:17

كتب : FilGoal

مران الزمالك في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

أعلن نادي الاتفاق السعودي، رحيل مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش.

وتأتي الأنباء بعد 24 ساعة من رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك عن الأبيض، في وقت علم فيه FilGoal.com في وقت سابق باهتمام النادي السعودي بالحصول على خدمات المدرب الفرنسي.

وقال مصدر مقرب من المدرب لـ FilGoal.com: ""المدرب لديه عرضين من السعودية، من ناديي الاتفاق وأهلي جدة".

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وأوضح "عرض الاتفاق أكثر جدية مع اقتراب رحيل فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق الحالي، ولكن المقابل المادي المعروض من الاتفاق يمثل مشكلة للمدرب الفرنسي".

وبالفعل، رحل فلادان عن تدريب الاتفاق.

ويحتل الاتفاق المركز قبل الأخير في الدوري السعودي، بـ 20 نقطة من 21 مباراة.

الاتفاق الزمالك باتريس كارتيرون فلادان ميلويفيتش
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