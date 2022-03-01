مستغلا تعاطف العارضة والقائم.. البنك الأهلي يقلب النتيجة على الجونة ويعود للانتصارات

حقق البنك الأهلي فوزا صعبا على الجونة بهدفين مقابل هدف على ملعب الأخير في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف البنك الاهلي كل من كريم بامبو ومحمود السيد، بينما سجل سيف العجوز هدف الجونة.

وحقق البنك الأهلي الفوز الرابع له في بطولة الدوري بعد غياب لأربع مباريات بدون تحقيق أي فوز.

بذلك الفوز ارتفع رصيد البنك الاهلي للنقطة الـ 14 في المركز الثامن متفوقا بفارق الأهداف على الجونة الذي توقف رصيده عند نفس العدد من النقاط في المركز العاشر.

التشكيل

بدأ الجونة المباراة بثلاثي هجومي مكون من محمود الشبراوي، وخالد قمر، وإسلام عبد النعيم، بينما قاد ناصر منسي هجوم البنك الاهلي.

آخر مواجهة بين الفريقين كانت في كأس الرابطة المصرية انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ⚪الجونة 🆚 🟠البنك الأهلي تابع لحظة بلحظة.. https://t.co/GXtQRoeP4M pic.twitter.com/QgvbhvbUra — FilGoal (@FilGoal) March 1, 2022

أحداث المباراة

الجونة بادر بالهجوم مبكرا وكاد إسلام محارب أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة ولكن رد محمود الزنفلي حارس البنك الأهلي منع الهدف برد فعل أسطوري.

وعاد الزنفلي للتصدي مرة أخرى بعد أربع دقائق فقط لتسديدة قوية من إسلام عبد النعيم.

وفي الدقيقة الـ 15 سدد محمود الشبراوي تسديدة قوية ولكن القائم الأيمن للزنفلي انقذ البنك الأهلي من الهدف الأول.

وتقدم الجونة أخيرا بالهدف الأول في الدقيقة الـ 21 برأسية من سيف العجوز مستغلا ارتباك داخل منطقة الجزاء على أثر ركلة ركنية.

وتعادل البنك الأهلي سريعا في الدقيقة الـ 25 بنفس طريقة هدف البنك الأهلي ولكن بتسديدة بالقدم عن طريق محمود سيد.

وعاد القائم ليمنع هدفا جديد من محمود الشبراوي قي الدقيقة الـ 41 بعد تسديدة رائعة في الزاوية الضيقة.

وفي الشوط الثاني استمر الشبراوي في محاولة التسجيل بتسديدة جديدة ولكن الزنفلي تألق مرة أخرى ليمنع الهدف الثاني.

وأضاف البديل كريم بامبو الهدف الثاني للبنك الاهلي مستغلا عرضية أرضية ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء بوجه القدم الخارجي لتخدع الكرة إسلام طارق وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الـ 86 سدد نور السيد تسديدة صاروخية ولكن مرة أخرى تتعاطف العارضة مع البنك الأهلي وتمنع هدف التعادل.

وكاد كريم بامبو أن ينهي المباراة بهدف قاتل في الدقيقة الـ 95 بعد الانفراد بكريم طارق ولكن تسديدة بامبو مرت بجوار القائم بمسافة قصيرة