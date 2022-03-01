اسكواش - تأهل طارق مؤمن ونوران جوهر إلى نصف نهائي ويندي سيتي

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 17:00

كتب : FilGoal

نوران جوهر - اسكواش

تأهل الثنائي المصري طارق مؤمن ونوران جوهر إلى نصف نهائي ويندي سيتي المفتوحة للاسكواش.

وتعتبر بطولة ويندي سيتي أحد البطولات الكبرى في رياضة الاسكواش.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في مارس 2020 وحصد اللقب الثنائي علي فرج ونور الشربيني قبل أن يتم إلغاء النسخة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وحول طارق مؤمن تأخره أمام زميله فارس الدسوقي بشوطين مقابل شوط واحد إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أما نوران جوهر فتغلبت على الإنجليزية جيورجينا كينيدي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتقام مباريات نصف النهائي بداية من الواحدة بعد منتصف الليل فجر الأربعاء.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي:

نور الشربيني × هانيا الحمامي

مروان الشوربجي × يوسف إبراهيم

نوران جوهر × النيوزلاندية جويل كينج

طارق مؤمن × النيوزلاندي بول كول

اسكواش نوران جوهر طارق مؤمن ويندي سيتي
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