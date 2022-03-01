تشكيل الدوري - ثنائي هجومي للمقاصة.. وتغيير وحيد لـ حمد إبراهيم مع الدراويش

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 16:39

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

أعلن تامر مصطفى وحمد إبراهيم تشكيلي مصر للمقاصة والإسماعيلي لمواجهة الأسبوع الـ11 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

أخبار متعلقة
أديداس توقف تعاملها مع المنتخبات الروسية أمير مرتضى: لا نفاوض باتشيكو أو كوبر ولا نمانع عودة ساسي.. وطارق حامد تعرض لحملة كبيرة النني: فخور بما قدمه منتخب مصر في أمم إفريقيا.. وهذا ما خفف من إحباطنا كلوب: لا نفكر في التتويج بالرباعية.. هذا جنون

خط الدفاع: مصطفى صاصا - علي غزال - أحمد صبيحة - هشام حافظ

خط الوسط: محمد محسن ليلة - سيرجي إريك - كريم عرفات - سعيد الونش

خط الهجوم: رشيد أحمد - محمود فهمي

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: محمد دسوقي - محمد هاشم - باهر المحمدي - عصام صبحي

خط الوسط: محمود دونجا - أحمد مصطفى - محمد مخلوف - أحمد مدبولي

خط الهجوم: دييجو فيرناندو - عبد الرحمن مجدي

ويتواجد مصر للمقاصة في المركز الـ16 للدوري المصري برصيد 8 نقاط.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

مصر للمقاصة الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
انتهت في الدوري - الجونة (1)-(2) البنك الأهلي.. فوز صعب للضيوف تشكيل الدوري - راندييانانتيناينا على دكة الجونة.. ومنسي يقود هجوم البنك الأهلي مواعيد مباريات اليوم 1 مارس 2022.. فاركو ضد الأهلي ودربي ميلانو الزمالك يكشف عما قاله كارتيرون وأمير مرتضى في وداع المدرب الفرنسي للاعبين وكيله: باتشيكو يرحب بالعودة لتدريب الزمالك مران الزمالك – تدريبات استشفائية للاعبين وتقسيمة قوية محمد معروف يدير مباراة فاركو والأهلي خبر في الجول - الأهلي ينتظر نتائج فحوصات بانون لتحديد موقفه من التدريبات
أخر الأخبار
توخيل ينفعل على صحفي بسبب أسئلته عن الحرب الروسية وإبراموفيتش دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الدوري - ثنائي هجومي للمقاصة.. وتغيير وحيد لـ حمد إبراهيم مع الدراويش 18 دقيقة | الدوري المصري
أديداس توقف تعاملها مع المنتخبات الروسية 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمير مرتضى: لا نفاوض باتشيكو أو كوبر ولا نمانع عودة ساسي.. وطارق حامد تعرض لحملة كبيرة 48 دقيقة | مصر
النني: فخور بما قدمه منتخب مصر في أمم إفريقيا.. وهذا ما خفف من إحباطنا ساعة | المحترفون
كلوب: لا نفكر في التتويج بالرباعية.. هذا جنون ساعة | الدوري الإنجليزي
روبرتسون: كنا نعاني دائما في مباريات الكؤوس ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت في الدوري - الجونة (1)-(2) البنك الأهلي.. فوز صعب للضيوف 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد