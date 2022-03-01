أمير مرتضى: لا نفاوض باتشيكو أو كوبر ولا نمانع عودة ساسي.. وطارق حامد تعرض لحملة كبيرة

نفى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك تفاوض ناديه مع المدربين جايمي باتشيكو وهيكتور كوبر مثلما ذكرت تقارير.

وشدد أمير أن النادي لم يغلق الباب أمام عودة نجمه السابق فرجاني ساسي، ودافع عن اللاعب المخضرم طارق حامد الغائب عن المباريات بسبب إصابة.

وقال أمير مرتضى عبر إذاعة ميجا إف إم:"لا يوجد فريق في العالم يتدرب بـ37 لاعبا من ضمنهم حارسين فقط. لا أستطيع القول هذا خطأ كارتيرون أم اللجان السابقة، قد يكون المدرب فقط السيطرة على اللاعبين، لكن هناك أشياء لا علاقة له بها، مثل انتهاء عقود 11 لاعبا نهاية الموسم الجاري، ونظريا هؤلاء ليسوا مركزين مع الفريق. كيف رحل محمد صبحي؟ لو موجود سأستخدمه للضغط على بقية الحراس. عقود لاعبي الزمالك من الأعلى في إفريقيا مثل الأهلي وبيراميدز، لا يجوز للاعب في النادي أن يقول أنا أضحي من أجل الفريق، العقود في الفريق أرقامها تقترب مما يحصل عليه اللاعبون في الخليج. لابد من تقنين موضوع العقود في مصر".

"لن أجدد عقد لاعب بسبب شعبيته أو جماهيريته. لا نريد الحديث عن الماضي، لا يجوز القول إن فلانا جلب الدوري قبل سنوات أن توج بلقب كذا قبل سنوات، أنا ضد هذا، هذه لعبة جماعية وليست فردية. الزمالك أكبر من أي فرد فيه. كان من الوارد ألا تكون هناك مشكلة خاصة بالعقود، وقتها لو كانت النتائج سلبية كان الإدارة ستتخذ موقفا حاسما وتجدد دماء الفريق، كيف أدفع 300 مليون جنيه في الموسم وأتوج ببطولة وأخسر أخرى؟ هناك طموح للجمهور".

"خروج كارتيرون بشكل لائق بمثابة رسالة لأي مدرب كيف يتعامل النادي وفقا لقيمته وحجمه. هناك مواصفات معينة لابد من توافرها في المدير الفني المقبل، نتحدث عن أمور مثل الشخصية وعلاقته باللاعبين، تؤخذ بعين الاعتبار. الزمالك أمله قائم في الصعود لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

"نتحدث عن 7 أو 8 أسماء مرشحة لقيادة الفريق. لابد أن يكون المدرب لديه شخصية قوية وله دوافع وله تاريخ. ندور في دائرة مفرغة منذ سنوات، فلان رحل فلنعيد فلان. لضيق الوقت نجري الاجتماعات الآن عبر الإنترنت ونتحدث في كل الأمور وكل التفاصيل، ليس شرطا أن ينجح مدرب مع الفريق بسبب أنه نجح قبل سنوات طويلة. يفضل أن يكون خبيرا في الكرة الإفريقية".

"باتشيكو ليس في حساباتنا، هناك قضية بينه وبين النادي نحاول حلها وديا، لا نريد خلط الأمور، هذا قد يؤثر سلبا على الفريق. هيكتور كوبر ليس في حساباتنا، من الشرف ذكر اسمه، لكننا تواصلنا معه منذ سنوات ورد بأنه اعتزل تدريب الأندية، أكثر من فريق مصري وسعودي تواصل معه من قبل".

"لو لا يزال ساسي محافظا على مستواه وسيقدم إضافة، ولو العناصر الموجودة في مثل مركزه أقل منه في المستوى، قد نفكر في ضمه لو كان أفضل المتاحين. لن نجري صفقة عاطفية، ساسي أخي، لكننا نتعامل باحترافية وهو أيضا يتعامل بالمثل".

"نحن في مرحلة ترتيب البيت من الداخل، هذه فاتورة الموسم الماضي، سنقدم أفضل شيء للفريق والجمهور. التعليمات التي وصلتني، افعل الصحيح سواء النتيجة ستظهر الآن أم لا. طارق حامد تعرض لحملة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، اللاعب مصاب إصابة قوية حدثت أمامي في المران، لو حدثت لأي لاعب آخر كانت ستضره أكثر، لكن طارق ما شاء الله يتدرب جيدا ويهتم بصحته، لا يتمارض ولا يفتعل مشكلة ولا يطلب مالا متأخرا ولا أي شيء، هذه شهادة أمام الله وأمام الجمهور".