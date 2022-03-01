النني: فخور بما قدمه منتخب مصر في أمم إفريقيا.. وهذا ما خفف من إحباطنا

ظهر محمد النني لاعب وسط أرسنال ومنتخب مصر فخورا بما قدمه الفراعنة في أمم إفريقيا الأخيرة مشيرا إلى أن ردة فعل الجماهير بعد المباراة النهائية ساهمت في تقليل الإحباط داخل اللاعبين.

وقال محمد النني في تصريحات لموقع أرسنال الرسمي: "كأس الأمم الأفريقية دائمًا ما تكون شيئا مميزا لنا ولشعب مصر وللأطفال الذين ينتظرونها كل عامين".

وأضاف "لقد كانوا متحمسين حقًا وجميع زملائي في الفريق أيضا، لم يفز بها أي لاعب منا من قبل بشكل شخصي مع كون متنتخب مصر أكثر المنتخبات فوزا بها. هذا يجعلني أرغب في الفوز بها مرة واحدة على الأقل لأننا وصلنا إلى النهائي مرتين ولكن للأسف لم نفز".

وتابع "أنا فخور حقا بفريقي. لعبنا 120 دقيقة لثلاث مباريات قبل النهائي وهذا ليس شيئا أعتقد أنه يمكن للعديد من الفرق القيام به. لا يوجد تعافي في الواقع، لديك يوم واحد فقط".

وواصل "بالطبع أشعر بالحزن عندما أتذكر هذه المباراة، لقد بذلنا كل شيء ووصلنا إلى ركلات الترجيح ولكننا نعلم أنها في أيدي الله فقط. لا أحد يعرف ما سيحدث بركلات الترجيح".

واستكمل "عندما رأينا المشجعين بعد عودتنا إلى مصر واستمعت إلى عائلتي، رأيت مدى فخرهم بنا. هذا جعلنا نشعر ببعض اللطف واهدوء في داخلنا لأننا كنا محطمين بعد المباراة".

وأردف : "أسعيد لكوني واحدا من التشكيل المثالي، هذا يوضح مدى صعوبة العمل كل يوم في التدريب".

وأتم "بالطبع أريد تحسين نفسي كل يوم، في التدريبات والمباريات. هذا ما أحب أن أفعله لأكون أفضل".