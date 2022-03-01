سبورت: كريستنسين أعطى موافقته ليكون أول صفقات برشلونة للموسم المقبل

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 14:42

كتب : FilGoal

أندريس كريستنسين - ريناتو سانشيز - تشيلسي - ليل

أعطى أندرياس كريستينسين لاعب تشيلسي موافقته لإدارة برشلونة من أجل الانضمام إلى الفريق بداية من الموسم المقبل وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية.

وتواصل إدارة برشلونة سعيها في تدعيم صفوف الفريق خاصة بالصفقات المجانية للتغلب على الأزمة المالية التي يمر بها النادي بسبب سقف الرواتب المرتفع.

وينتهي تعاقد كريستينسين مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل مع عدم توصله لاتفاق لتمديده.

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وتتفاوض إدارة برشلونة مع كريستينسين منذ عدة أشهر وقد أعطى اللاعب موافقته الشفهية للانضمام للفريق وفقا لسبورت.

وفقا لسبورت فإن الصفقة قد انتهت بشكل بشكل كامل ولكن ما يؤجلها فقط هو انتظار تشيلسي لتقييم أوضاعها عقب تخلي أبراموفيتش عن إدارة النادي.

وشارك كريستينسين مع تشيلسي منذ بداية الموسم الحالي في 26 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.

أندرياس كريستينسين برشلونة
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