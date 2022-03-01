تشكيل الدوري - راندييانانتيناينا على دكة الجونة.. ومنسي يقود هجوم البنك الأهلي

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 14:29

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - الجونة

أعلن رضا شحاتة وخالد جلال تشكيلي الجونة والبنك الأهلي لمواجهة الأسبوع الـ11 من الدوري المصري.

ويدخل الجونة اللقاء في المركز الثامن برصيد 14 نقطة بينما يدخل البنك الأهلي اللقاء في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

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حراسة المرمى: إسلام طارق

خط الدفاع: ألان تشامبادي - محمد نجيب - عمرو طارق - عمرو السعداوي

خط الوسط: نور السيد - إسلام محارب - سيف العجوز

خط الهجوم: محمود الشبراوي - خالد قمر - إسلام عبد النعيم

على الجانب الآخر، جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: أسامة إبراهيم - أمير مدحت – أحمد ياسين - إيزاكو يعقوبو

خط الوسط: محمود سيد – أحمد سعيد – محمد هلال – محمد بسيوني - فادي فريد

خط الهجوم: ناصر منسي

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