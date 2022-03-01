أليجري: كثرة الإصابات لا تقلقني قبل مواجهة فيورنتينا

لا يشعر ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس بالقلق بسبب كثرة الإصابات في صفوف فريقه قبل ملاقاة مضيفه فيورنتينا في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مباراة فيوريتينا ستكون أحد التحديات الكبيرة، سيكون من المهم جدا أن نسجل، الإصابات لا تقلقني، باولو ديبالا وفيديريكو بيرنارديسكي سيكونان جاهزان بداية من يوم الخميس، دانييلي روجاني بخير".

وأضاف "أليكس ساندرو سيغيب لمدة 10 أيام اخرى، أتمنى أن يلحق دينيس زكريا بمباراة فياريال، جورجيو كليني مازال غير جاهز".

واستمر "ماتيا دي تشيليو جاهز، ليوناردو بونوتشي حصل على راحة، فقد قدم مباراة قوية أمام إمبولي وكان بحاجة لراحة".

وأكمل أليجري "سيشارك ثنائي الهجوم من مويس كين وألفارو موراتا ودوشان فلاهوفيتش".

الصربي فلاهوفيتش سيعود لملاقاة الفريق الذي رحل منه إلى يوفنتوس في يناير الماضي.

وتابع "فلاهوفيتش سيظل ممتنا لنادي فيورنتينا وجماهيره. ستكون مباراة جيدة وأمسية كروية مميزة. نريد بلوغ النهائي".

ويقام لقاء الإياب في ملعب يوفنتوس يوم 20 أبريل المقبل.

وواصل "من الآن وحتى 20 مارس علينا أن نبذل قصارى جهدنا لكي نعود بعد التوقف الدولي في حالة جيدة من أجل القتال للمراكز الأربعة الأولى".

وأتم "في المباريات القليلة الماضية تلقينا بعض الأهداف كان من الممكن أن نتجنبها، هذا يعني أنه يكون هناك استرخاء بعد تولي زمام الأمور، علينا ان نعالج الأمر".

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