اسكواش - نيوزلندي في صدارة التصنيف لأول مرة.. وتراجع علي فرج للمركز الثاني

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 13:19

كتب : FilGoal

باول كول وعلي فرج - اسكواش

أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش عن التصنيف العالمي لشهر مارس 2022.

وشهد التصنيف تصدر النيوزلندي باول كول التصنيف للمرة الأولى في تاريخه، ليكون النيوزلندي الأول الذي يتصدر تصنيف اللعبة، بينما تراجع المصري علي فرج للمركز الثاني.

وتعد تلك المرة الأولى التي لا يحتل فيها لاعب مصري لصدارة التصنيف منذ شهر فبراير 2018، عندما تصدر الفرنسي جريجوري جوتييه التصنيف الشهري.

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وجاء ترتيب الـ 10 مراكز الأولى بالكامل كالآتي:

1-بول كول (نيوزلندا)

2- علي فرج (مصر)

3- محمد الشوربجي (مصر)

4- مصطفى عسل (مصر)

5- طارق مؤمن (مصر)

6- دييجو إلياس (بيرو)

7- مروان الشوربجي (مصر)

8- جويل ماكين (ويلز)

9- مازن هشام (مصر)

10- فارس دسوقي (مصر)

اسكواش علي فرج بول كول
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