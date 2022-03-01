دي ليخت: رحيل رونالدو كان سبب بداية يوفنتوس السيئة هذا الموسم

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 12:58

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - كروتوني

يؤمن ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس بأن البداية السيئة لفريقه هذا الموسم كان سببها رحيل كريستيانو رونالدو.

رونالدو عاد إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليبدأ يوفنتوس البداية الأسوأ له في الدوري الإيطالي منذ عقود.

وقال دي ليخت في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: "خسرنا كريستيانو رونالدو في أواخر الصيف وهو هداف يسجل 30 هدفا على الأقل كل موسم".

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وأضاف المدافع الهولندي "الوقت كان متأخرا جدا، ولم نتمكن من ضم لاعب مثل دوشان فلاهوفيتش على الفور، بالتأكيد هذا أثر على بداية موسم يوفنتوس".

وأكمل "عندما لعبت ضد فلاهوفيتش من قبل لاحظت مدى قوته من الناحية الفنية. وما جذبني إليه بشكل خاص هو حماسه الشديد لهز الشباك، كاد أن يوبخ زملائه حين لا يحصل على الكرة. أنت بحاجة إلى مهاجم مثل هذا في خط الهجوم".

فلاهوفيتش انضم إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية قادما من فيورنتينا وتألق بقوة إذ سجل 6 أهداف خلال 5 مباريات.

ولم يستبعد دي ليخت تتويج فريقه بالدوري الإيطالي هذا الموسم، حين قال "إنتر وميلان ونابولي يواصلون خسارة النقاط ونحن الآن متأخرون بفارق سبع نقاط فقط، ننتظر حدوث معجزة، لكن الوضع يبدو أفضل مما كنا عليه قبل بضع مباريات".

لم يخسر يوفنتوس في مبارياته الـ13 الأخيرة بالدوري الإيطالي ويحتل المركز الرابع بفارق سبع نقاط عن نابولي وميلان صاحبا الصدارة.

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