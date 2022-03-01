لابورتا: ديمبيلي يعرف عرضنا بالفعل.. ونتمنى أن يعيد التفكير بنهاية الموسم

ما زال جوان لابورتا رئيس برشلونة يتحلى بالأمل في إمكانية تمديد عقد عثمان ديمبلي مع الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

وينتهي تعاقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وقال لابورتا في تصريحات للصحفيين: "ديمبيلي يعرف عرضنا ويعرف إننا كنا دائما نريد استمراره، نتمنى أن يعيد التفكير في نهاية الموسم".

وتابع "دائما ما قلتها، بالنسبة لي هو واحد من أفضل اللاعبين في مركزه وسنرى ما سيحدث بنهاية الموسم، حاليا يجب أن نركز على الموسم الحالي، لدينا الكثير لنقوله في الدوري الأوروبي والدوري".

وأضاف "في كرة القدم لا يمكن أن تستبعد حدوث أي شيء، أنظر لى ديمبيلي لم يكن يلعب والآن هو يلعب وبشكل جيد ولكن تمديد عقده لا يعتمد علي".

وكان لابورتا قد أعلن من قبل عن عدم توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب الفرنسي من أجل تمديد تعاقدهن ما جعل الإدارة تحاول البحث عن عرض لديمبيلي خلال شهر يناير الماضي للاستفادة المادية من رحيله ولكن اللاعب رفض جميع العروض التي وصلته.