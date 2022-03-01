مدافع قادش يتهم مشجعا لغرناطة بالعنصرية: وصفني بالقرد

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 11:53

كتب : FilGoal

كارلوس أكابو - قادش

اتهم كارلوس أكابو لاعب قادش مشجعا لفريق غرناطة بالعنصرية وذلك خلال مباراة الفريقين.

وتعادل غرناطة مع قادش بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

واستبدل أكابو في الدقيقة الـ 59 من عمر المباراة وحل إفان أليخو بدلا منه.

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وقال أكابو في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "كان هناك ثلاثة أو أربعة حمقى، أعلم أن هذا خطأ ولكنهم لا يمثلون جماهير غرناطة على الإطلاق".

وتابع "لكن قبل كل شيء كان هناك شخص ما زال يصر على نفسه ووصفني بالقرد، ذلك الشيء يؤثر في وفي نفس الوقت يجب علينا ألا ننظر للناس في المدرجات".

واستمر "هؤلاء الأشخاص لا يستحقون التواجد في المدرجات ولا يمثلون جماهير غرناطة، لا أفهم سبب إهانة الناس لي ووصفي بالأسود، لقد عاملته بهدوء وحاولت أن أظهر للناس حماقة ما يفعلونه وآمل أن يزول ذلك من كرة القدم".

وأضاف "كل الشكر أيضا لجماهير غرناطة الذين طالبوه بالتوقف عن ذلك لن أنسى أبدا، كرة القدم تدور حول القيم والاحترام".

وأعلن نادي غرناطة فتح تحقيقا لمعرفة هوية الفاعل كما وعدت بتطبيق عقوبات كبيرة في حالة ثبوت إدانته مشددة على رفضها الشديد للأفعال العنصرية.

كارلوس أكابو قادش الدوري الإسباني
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