مرتضى: كارتيرون اعتذر عن التسجيل الصوتي.. وطارق حامد هرب إلى الغردقة قبل سنوات ليبقى في الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن باتريس كارتيرون المدرب السابق للفريق اعتذر عن محتوى تسجيل صوتي اطلع عليه الأول.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وفسخ الزمالك عقد المدير الفني الفرنسي يوم الإثنين واختار أسامة نبيه خليفة له بصفة مؤقتة.

وصرح مرتضى منصور عبر قناة الحدث اليوم "كارتيرون قال لأمير مرتضى (المشرف العام على الكرة في الزمالك) لا أريد مشاكل مع مرتضى، بعدما سمع التسجيل الصوتي".

وأضاف "بمجرد دخوله للاجتماع معنا اعتذر لي وقال: هذا صوتي، كنت منفعلا ومندفعا. عقد كارتيرون في عهدنا كان 90 ألف دولار شهريا، لكن اللجنة التي أدارت النادي جعلته 175 ألف دولار (في 2021)".

وأشاد مرتضى بطارق حامد نجم الفريق الغائب عن المباريات بسبب إصابة، قائلا:"تركي آل الشيخ (المالك السابق لبيراميدز) طلب مني اللاعب قبل سنوات، فقلت له علي أن أستشير طارق".

واستمر "طارق وقتها هرب إلى الغردقة ليظل مع الزمالك، كان سيحصل على 10 أضعاف ما يجنيه في النادي. فقلت لتركي آل الشيخ إن طارق مرتبط بالزمالك وجمهوره".

ويتعافى طارق حامد من إصابة في الركبة أبعدته عن المباريات الأخيرة للقلعة البيضاء.

وخسر الزمالك بنتيجة 3-1 أمام مضيفه الوداد المغربي يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا ليتوقف رصيده عند نقطتين ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة.

ويستعد الفريق لمواجهة ضيفه فيوتشر يوم الأربعاء في الجولة 10 من الدوري المصري الممتاز.