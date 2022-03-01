مواعيد مباريات اليوم 1 مارس 2022.. فاركو ضد الأهلي ودربي ميلانو

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 10:43

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي × صنداونز

تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز بثلاث مباريات.

يحل الأهلي ضيفا على فاركو في تمام الساعة 8 مساء (أون تايم سبورتس 1).

ويبحث الإسماعيلي عن فوزه الأول في الدوري هذا الموسم في مواجهة مصر للمقاصة في تمام الساعة 5:30 مساء (أون تايم سبورتس 2).

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ويلعب ميلان مع إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا الساعة 10 مساء (أبو ظبي الرياضية 2).

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري الممتاز
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