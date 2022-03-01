مواعيد مباريات اليوم 1 مارس 2022.. فاركو ضد الأهلي ودربي ميلانو
الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 10:43
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز بثلاث مباريات.
يحل الأهلي ضيفا على فاركو في تمام الساعة 8 مساء (أون تايم سبورتس 1).
ويبحث الإسماعيلي عن فوزه الأول في الدوري هذا الموسم في مواجهة مصر للمقاصة في تمام الساعة 5:30 مساء (أون تايم سبورتس 2).
ويلعب ميلان مع إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا الساعة 10 مساء (أبو ظبي الرياضية 2).
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